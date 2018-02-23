Bakan Özhaseki'den müjde!

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hava İkmal Şehir Parkı Projesinde bu yaz inşaata başlanacağını söyleyerek, "Kartal’ın köşesinden itibaren üniversitenin kapısına kadar uzanan hatta 2 milyon metrekareden fazla yürüyüş yollarının olduğu bir park alanına Kayseri kavuşacak" dedi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Kayseri ziyaretinde yıllardan beri gayret gösterdikleri hava ikmal arsası ile ilgili konuyu gündeme getirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Orada milli savunma bakanımız ve bu işle ilgili gelen arkadaşlarımız hep varlardı. İnşallah yeni bir proje yapılacak. O projede boş gözüken alanda 2 milyon metrekarelik bir yemyeşil bir park çıkacak. Üzerinde herhangi bir yapı olmayacak. Kartal’ın köşesinden itibaren üniversitenin kapısına kadar uzanan hatta 2 milyon metrekareden fazla yürüyüş yollarının olduğu, içerisinde keyifli mekanların bulunduğu bir park alanına Kayseri kavuşmuş olacak. Başkanımızda biran önce projeye başlayacak. Bu proje üzerinde sözleşmeler yapılacak. Sonrada bu yaz ortasında inşaata başlarız diye ümit ediyoruz. İşlerimizi hızlandırır isek orada bu iş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.







Özhaseki, "Kayseri’de yıllardır kamuoyunu meşgul eden cenazelerimizin kalkacağı cami meselesi vardı. Şehitliğin karşısında köşede bir cenaze camisi yaparsak Hunat ve Cami Kebir gibi eskiden beri insanların alıştığı ama artık cenazeler geldiğinde şehrin kitlendiği bir ortamdan kurtarırız diye bir dileğimiz vardı. Kayseri’nin en büyük camisi Hunat camisidir ama yapılış tarihi 800 sene öncedir. Kayseri nüfusunun 100 binlerde olduğu bir zamanda o cami yapılmış ve ihtiyaca cevap veriyormuş. Cami Kebir’deki çevrede ihtiyaca cevap veriyordu. Şu geldiğimiz noktada şehrin nüfusunun 1 buçuk milyona yaklaştığı bir ortamda her gün onlarca cenazenin olduğu bir yerde artık şehir içerisinde cenazeleri de kaldıramaz bir hale geldi. Oraya Kayseri’yi sembol edecek caminin yapılması ve cenazelerin tamamının oradan kalkması da Kayseri için büyük bir kazanım olacaktır. Prensipte anlaştık, problem çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü daha öncede Cumhurbaşkanımıza da Genel Kurmay Başkanımıza da olayı arz etmiştim. Başkanımızın Kocasinan Belediye başkanlığından beri uğraştığı hava alanının batı tarafındaki mahallenin dönüşümü konusu vardı. Bu dönüşümü sağlayabilmek için orada askeriyenin cephanelik olarak kullandığı bir yer var. Buranın rezerv alanı olarak verilmesiyle birlikte ancak o mahalle dönüşebiliyordu. oradaki vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Her gittiğimiz yerde bize ondan dert yanarlardı. Başkanım bu konuyu açınca milli savunma bakanımızla bir protokol üzerinde biraz pazarlık ettiysek de sonunda uzlaştık. Onların istediğini yapacağız, oradaki cephaneliği de belediyemize terk edecekler ve oradaki cephanelik olan yeri de rezerv alanı olarak belediyemiz kullanıp o mahallenin dönüşümüne harcayacak. Buda bir hayırlı haber oldu" şeklinde konuştu. (iHA)