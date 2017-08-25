Bakan Özhaseki: Erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı

Nikahın onur konuğu Başbakan Yıldırım’ı ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Ak karşıladı.

GENÇ ÇİFTE ÖĞÜTLER

Başbakan Binali Yıldırım, çiftle kısa bir süre sohbet ederek mutluluklar diledi. Başkan Ak’ın annesi Lütfiye Ak’ın da hatırını soran Yıldırım, davetlilerin fotoğraf ricalarını ise geri çevirmedi.

Evlilik cüzdanını geline veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Halid İslam Ak’a mutluluğun sırrının eşine sesini yükseltmemek olduğunun altını çizerek, "Eşinin sesini bastırmayacaksın, erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı, geçinmenin birinci yolu budur, mutluluğunuz daim olsun" diye konuştu. (BİRGÜN.NET)