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Bakan Özhaseki: Erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Hatice Ak çiftinin oğlu Halid İslam Ak, Kayseri eski Valisi Mevlüt Bilici ve Nevim Bilici çiftinin kızı Bilgenur Bilici ile inşaatının tamamlanmasının ardından ilk kez bir organizasyona ev sahipliği yapan Halil İbrahim Sofrası Ihlamur Kasrı’nda düzenlenen nikah ve düğün merasimi ile dünya evine girdi.

Bakan Özhaseki: Erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı

Bakan Özhaseki: Erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı

Nikahın onur konuğu Başbakan Yıldırım’ı ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Ak karşıladı.

GENÇ ÇİFTE ÖĞÜTLER

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Başbakan Binali Yıldırım, çiftle kısa bir süre sohbet ederek mutluluklar diledi. Başkan Ak’ın annesi Lütfiye Ak’ın da hatırını soran Yıldırım, davetlilerin fotoğraf ricalarını ise geri çevirmedi.

Evlilik cüzdanını geline veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Halid İslam Ak’a mutluluğun sırrının eşine sesini yükseltmemek olduğunun altını çizerek, "Eşinin sesini bastırmayacaksın, erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı, geçinmenin birinci yolu budur, mutluluğunuz daim olsun" diye konuştu. (BİRGÜN.NET)

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