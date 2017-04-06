Bakan Özhaseki: Kararsızlar ‘Evet’e yöneldi

Bakan Özhaseki, Talas Selçuklu Evi'nde düzenlenen "Gençlerle buluşma programı" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir basın mensubunun halk oylaması çalışmalarını sorması üzerine Özhaseki, kampanyanın bütün hızıyla sürdüğünü belirterek, "Bizler anayasanın ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlattıkça, millete sağlayacağı faydaları, önümüzdeki günlerde Türkiye'de olabilecek değişimleri, iyilikleri anlattıkça doğrusu iyice 'evet' yönünde bir evrilme görüyoruz." ifadelerini kullandı.Özhaseki, ilk günlerde belki CHP'nin Meclisteki "Renkli eylemleri"nin ses getirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Yani kendini kürsüye kelepçelemeler, arkadan yumruk atıp kaçmalar, birilerinin bacağını ısırmak, kürsü işgalleri... Bu tür eylemler, millet nezdinde 'ne oluyor acaba' diye dikkati çekmişti. Arkasından bir iftira sistemi başladı. Sistemli olarak bunu devam ettirdiler. Tek adamlık, diktatörlük gibi hiç aslı astarı olmayan, parantez içerisinde hiçbir yetki verilmediği halde abartılı bir vaziyette bunların söylenmesi, 18 yaşla ilgili birçok yalanın arka arkaya söylenmesi, sanki erken emeklilik geliyor gibi. Millet nezdinde de 'acaba mı' gibi bir kuşkuya, soru işaretine sebep olmuştu. Şu geldiğimiz noktada, bizler bu 18 maddenin ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlattıkça herkesin kafası iyice aydınlanmaya başladı. Kararsızların neredeyse yüzde 99'u diyebilirim 'evet' yönünde tavır ortaya koymaya başladılar. Bunun istikrar getireceğini, bunun büyüme getireceğini, çok başlılığı ortadan kaldıracağını, sistemli bir vaziyette bundan sonra da asla cumhurbaşkanı başbakan kavgalarının olmayacağını, bunun önleneceğini hele gele 15 Temmuz'a kadar süren 70-80 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca onlarca kez denenmiş ihtilal denemelerini, darbe girişimlerini artık bitireceğini herkes anladı."Vesayet rejimi denilen çirkinliğin yeni anayasadan sonra bir daha asla olmayacağını milletin çok çok iyi anladığını vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:"Çünkü millet, yüzde 50'den fazla bir oyla kendini temsil edecek, kendine hizmet edecek insanları seçecek ve iş bitecek. Kargaşa ortadan kalkacak. Çetrefilli, birini diğerine kontrol ettiren, kavgalı hale getiren sistem tamamıyla ortadan kalkacak. Biz seçip Ankara'ya gönderip Ankara'da binbir türlü yer altı mahfillerinin ayak oyunları yaptıkları, adam pazarladıkları, satın aldıkları, kumar borcu ödedikleri, çirkinlik üzerine çirkinlik yaşanarak, yapılan hükümet kuruma denemelerinin hepsinin bittiği bir sisteme gidiyoruz. Söz kimde millette, tercih kimin milletin. Millet istediğini seçecek, yüzde 51 ile iş başına gelecek, o da güçlü bir vaziyette 5 yıl idare edecek. Millet severse devam ettirecek, sevmezse 'gidin kardeşim' diyecek, o kadar basit. Ondan dolayı da 'evet' yönünde müthiş bir eğilim var. Bu da doğrusu yaptığımız işlerin doğru olduğunu bizim emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor, bundan da mutluyuz."Bir basın mensubunun İdlib'teki kimyasal silah saldırısını sorması üzerine Özhaseki, "Başından beri Esed hakkında yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Önce Esed'i Türkiye Cumhuriyeti iyiliğe tutarak, orada demokratik bir ortamın sağlanması, insanlara mutlu bir yaşam sunulması açısından hep dostane tavırlar geliştirdi." yanıtını verdi.Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Diktatörlük saklanacak bir şey değil. 40 tane bohçaya da sarsanız, 40 gün sonra kokusu çıkan bir şey. Ve orada Esed gerçek yüzünü gösterince haliyle biz cephe aldık. Fakat dünya devletleri, 'buradan nasıl bir çıkarım yaparız, buradan nasıl bir ortam sağlarız' diye hesaplar yaptıkları için hep Esed'in yanında yer aldılar. Oraya gelebilmek için bahaneler buldular, kimisi sıcak denizlere açılmak için kimisi birtakım tabii kaynaklara inebilmek için kimisi Ortadoğu'da söz sahibi olabilmek için devamlı çok çirkin politikalar ürettiler. Demokrasi getireceğini vadeden ülkeler bile orada gerçek niyetlerinin demokrasi olmadığını, ortaya koydukları tavırlarla, yaptıkları işlerle bir kez daha göstermiş oldular. Biz ama çok nettik, Esed'e karşı tavrımızda da çok nettik, o çirkinlikleri de biliyorduk. Bu diktatörün bırakın sarin gazıyla çocukları öldürmeyi, daha büyük vahşetler bile işleyebileceğinin de farkındayız. Biz zalim ve katil dedikçe ne yazık ki bizim ana muhalefet bile gidip, yanında yer alarak, elini sıkarak, sırnaşarak resimler vermeye devam ettiler. ""Şimdi destekledikleri, ayakta tutmaya çalıştıkları Esed'in herhalde işledikleri cinayetlerden dolayı ortaya çıkacak ahda herhalde sorumlulukları vardır bunda." diyen Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:"Esed'e destek verenlerin herhalde Allah nezdinde verecekleri çok hesapları var. O yavruların, o küçücük çocukların hiç birin ahı yerde kalmayacaktır. Türkiye bu konuda dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor. Kötüye kötü demeye devam ediyor, katile katil demeye devam ediyor ve insanlığın belki de söyleyemediği çirkinlikler karşısında Türkiye çok net tavrını ortaya koyuyor. Esed'in bu zulmünün inşallah biran önce bitmesi lazım."