Bakan Özhaseki uyardı: Felaket olur!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin 2030 yılına kadar çok ciddi bir depreme ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

28 Temmuz 2017 Cuma 13:40