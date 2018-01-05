Bakan Özhaseki’den Abdullah Gül yorumu

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, KHK ile ilgili eleştirilerine bir yanıt da Kayserili hemşerisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Özhaseki, “Bunun başka yerlere çekilmesini uygun bulmuyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine “KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum” ifadelerini kullandı.



İHA





