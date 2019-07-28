BAKAN SOYLU ŞEHİDİN NAAŞINI OMUZLADI

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan 31 yaşındaki 1 çocuk babası polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi Devlet Hastanesi morgundan alınıp İldem’deki baba evine getirildi. Şehidimiz, 6 yıl önce kaybettiği babası Fahri Uluçay’ın evinde annesi Adalet ve eşi Sümeyra Uluçay’dan helallik alındı.



Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Asri Mezarlık'taki Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Ekonomi Bakanı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, belediye başkanları, üniversite rektörleri, şehidin meslektaşları, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.



Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı Polislik Şehitliği’ne kadar tekbirler ve ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları ile omuzlarda taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin naaşını bir süre omzunda taşıdı.



Şehidin tabutu başında dayısı Ahmet Yaşar, yeğeninin mezuniyet fotoğrafını elinden düşürmedi.



Şehit polis tekbirlerle Polis Şehitliği’nde defnedildi. Şehide saygı atışı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türk Bayrağı’nı şehit yakınlarına teslim etmesinin ardından tören dualarla sona erdi.

