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Bakan Yardımcısı Ersöz Kayseri'de

27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayan Basketbol Final maçı Fenerbahçe-Çukurova müsabakası Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde dün oynandı.

Bakan Yardımcısı Ersöz Kayseri'de

Final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve İl Protokolü ve yüzlerce sporsever izledi.
86-62’lik sonuçla kupayı kazanan Fenerbahçe Bayan Basketbol takımına kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Vali Şehmus Günaydın ve Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından takdim edildi.
Müsabaka sonrasında Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici’den faaliyetler ve çalışmalar hakkında brifing alan Ersöz, Bakanlığın ilerleyen dönemlerde yapılacak olan projelerini ve çalışmalarını anlattı.
Bakan Yardımcısı Ersöz, İl Müdürü Murat Eskici’ye ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

İHA

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