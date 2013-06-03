Bakan Yıldız: Ağacın Arkasına Saklanıyorlar

Hz. İbrahim Tennuri’nin anma programı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gezi parkı ile alakalı hususta iyi niyetli bir takım vatandaşlarımızın onları tenzihen söylüyorum, yeşili ve ağacı korumak için Gezi Parkı’na gelen vatandaşlarımızdı. Türkiye’de son 10 yıldan bu yana alışık olmadığımız bu manzarayı oluşturdular. Bu konuda tabii ki İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü eğer emniyet güçlerimizden kaynaklı bir sıkıntı varsa onu da açığa çıkartacak” ifadelerinde bulundu.

Yıldız, ortaya çıkan görüntülerden hoşlanmadıklarını ve üzüntü duyduklarını söyleyerek, “Türkiye’de siyasi iktidarın oluşturulması için gayret eden bizlerin bu görüntülerden hoşlanmadığımızı ve üzüldüğümüzü söylemem lazım. Onu istismar eden aşırı sol örgütlerin bulunduğunu bütün dünya biliyor. Bu çok aşikar bir şey. Bu konuda Türkiye hak ettiği refah seviyesinden ödün vermemek kaydıyla vatandaşımızın hak ettiği bütün seviyelere ger adım atmamak kaydıyla Türkiye devam edecek. Türkiye istikrarla devem edecek” şeklinde konuştu.

Ağaç arkasına saklanarak politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacağını ifade eden Yıldız, “Bu görüntülerden fırsat çıkarmaya çalışan ağacın arkasına saklanarak ağacın üstünden politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacaklarını söylemem lazım. Bu söylediklerim siyasi partiler için değil ama marjinal gruplar için geçerlidir. Türkiye’yi karıştırmak için bütün bu gayretlerinden muvaffak olamayacaklardır” diye konuştu.

Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler yeşili ve ağacı o gösteriyi yapanlardan daha az sevmiyoruz. Madenlerle ilgili bir tartışma yapılmıştı. ‘Niye zeytin ağaçlarını kesiyorsunuz’ dendi. Rakamlara baktığım da 10 yıl önce iktidarı alırken 91 milyon zeytin ağacı ile devralmışız. Şu anda ülkemizde 162 milyon zeytin ağacı vardır. Yeşile olan hassasiyetimiz bizim daha az değildir ama toplumda birbirimizi hoş görecek ortamları oluşturmamız lazım.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ‘itidal çağrısı’nda bulunmasına yönelik soruyu cevaplandıran Yıldız, “Subjektif yorumlar ve hareketler olabilir. Toplumda birbirimizi anlayabilen aynı şeyleri düşünmeyebiliriz, aynı şeyleri konuşuyor olamayabiliriz ama aynı Türkiye’nin ülkemizin büyümesi ile alakalı çabalarımızı ve gayretlerimizi sürdürüyor olacağız” açıklamasında bulundu.

Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Hz. İbrahim Tennuri’yi anma programında vatandaşlara pilav dağıttı.