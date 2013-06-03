Bakan Yıldız: Ağacın Arkasına Saklanıyorlar

Hz. İbrahim Tennuri’nin anma programı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gezi parkı ile alakalı hususta iyi niyetli bir takım vatandaşlarımızın onları tenzihen söylüyorum, yeşili ve ağacı korumak için Gezi Parkı’na gelen vatandaşlarımızdı. Türkiye’de son 10 yıldan bu yana alışık olmadığımız bu manzarayı oluşturdular. Bu konuda tabii ki İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü eğer emniyet güçlerimizden kaynaklı bir sıkıntı varsa onu da açığa çıkartacak” ifadelerinde bulundu.
Yıldız, ortaya çıkan görüntülerden hoşlanmadıklarını ve üzüntü duyduklarını söyleyerek, “Türkiye’de siyasi iktidarın oluşturulması için gayret eden bizlerin bu görüntülerden hoşlanmadığımızı ve üzüldüğümüzü söylemem lazım. Onu istismar eden aşırı sol örgütlerin bulunduğunu bütün dünya biliyor. Bu çok aşikar bir şey. Bu konuda Türkiye hak ettiği refah seviyesinden ödün vermemek kaydıyla vatandaşımızın hak ettiği bütün seviyelere ger adım atmamak kaydıyla Türkiye devam edecek. Türkiye istikrarla devem edecek” şeklinde konuştu.
Ağaç arkasına saklanarak politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacağını ifade eden Yıldız, “Bu görüntülerden fırsat çıkarmaya çalışan ağacın arkasına saklanarak ağacın üstünden politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacaklarını söylemem lazım. Bu söylediklerim siyasi partiler için değil ama marjinal gruplar için geçerlidir. Türkiye’yi karıştırmak için bütün bu gayretlerinden muvaffak olamayacaklardır” diye konuştu.
Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler yeşili ve ağacı o gösteriyi yapanlardan daha az sevmiyoruz. Madenlerle ilgili bir tartışma yapılmıştı. ‘Niye zeytin ağaçlarını kesiyorsunuz’ dendi. Rakamlara baktığım da 10 yıl önce iktidarı alırken 91 milyon zeytin ağacı ile devralmışız. Şu anda ülkemizde 162 milyon zeytin ağacı vardır. Yeşile olan hassasiyetimiz bizim daha az değildir ama toplumda birbirimizi hoş görecek ortamları oluşturmamız lazım.”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ‘itidal çağrısı’nda bulunmasına yönelik soruyu cevaplandıran Yıldız, “Subjektif yorumlar ve hareketler olabilir. Toplumda birbirimizi anlayabilen aynı şeyleri düşünmeyebiliriz, aynı şeyleri konuşuyor olamayabiliriz ama aynı Türkiye’nin ülkemizin büyümesi ile alakalı çabalarımızı ve gayretlerimizi sürdürüyor olacağız” açıklamasında bulundu.
Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Hz. İbrahim Tennuri’yi anma programında vatandaşlara pilav dağıttı.
Yıldız, ortaya çıkan görüntülerden hoşlanmadıklarını ve üzüntü duyduklarını söyleyerek, “Türkiye’de siyasi iktidarın oluşturulması için gayret eden bizlerin bu görüntülerden hoşlanmadığımızı ve üzüldüğümüzü söylemem lazım. Onu istismar eden aşırı sol örgütlerin bulunduğunu bütün dünya biliyor. Bu çok aşikar bir şey. Bu konuda Türkiye hak ettiği refah seviyesinden ödün vermemek kaydıyla vatandaşımızın hak ettiği bütün seviyelere ger adım atmamak kaydıyla Türkiye devam edecek. Türkiye istikrarla devem edecek” şeklinde konuştu.
Ağaç arkasına saklanarak politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacağını ifade eden Yıldız, “Bu görüntülerden fırsat çıkarmaya çalışan ağacın arkasına saklanarak ağacın üstünden politika üretmeye çalışanların başarılı olamayacaklarını söylemem lazım. Bu söylediklerim siyasi partiler için değil ama marjinal gruplar için geçerlidir. Türkiye’yi karıştırmak için bütün bu gayretlerinden muvaffak olamayacaklardır” diye konuştu.
Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler yeşili ve ağacı o gösteriyi yapanlardan daha az sevmiyoruz. Madenlerle ilgili bir tartışma yapılmıştı. ‘Niye zeytin ağaçlarını kesiyorsunuz’ dendi. Rakamlara baktığım da 10 yıl önce iktidarı alırken 91 milyon zeytin ağacı ile devralmışız. Şu anda ülkemizde 162 milyon zeytin ağacı vardır. Yeşile olan hassasiyetimiz bizim daha az değildir ama toplumda birbirimizi hoş görecek ortamları oluşturmamız lazım.”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ‘itidal çağrısı’nda bulunmasına yönelik soruyu cevaplandıran Yıldız, “Subjektif yorumlar ve hareketler olabilir. Toplumda birbirimizi anlayabilen aynı şeyleri düşünmeyebiliriz, aynı şeyleri konuşuyor olamayabiliriz ama aynı Türkiye’nin ülkemizin büyümesi ile alakalı çabalarımızı ve gayretlerimizi sürdürüyor olacağız” açıklamasında bulundu.
Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Hz. İbrahim Tennuri’yi anma programında vatandaşlara pilav dağıttı.
SAYIN BAKANIM SİZİ SAKİN VE HALDEN ANLAYAN OLARAK BİLİRİZ BUU GEZİ PARKI OLAYLARINDA ANAMUHALEFET KADAR İKTİDARINIZINDA SUÇU VAR VAY %50 Yİ ALIR GELİRSEM GÖRÜRSÜNÜZ GİBİ AÇIKLAMALAR BUNLAR 3-5 ÇAPULCU GİBİ SÖZLER NE GEREK VAR BUNLARA ÇOĞUNLUĞU KİM OLSA KOLLAR ESAS GARİBİE AZA AZINLIĞA SAHİP ÇIKMAK DEĞİLMİ İNSAN OLMANIN GAYESİ LÜTFEN BİRAZ HEP O LAFINI ETTİĞİNİZ VE ÖRNEKLENDİRDİĞİNİZ HZ ÖMER ADALETİ LÜTFEN.