Bakan Yıldız: Büyüyen Türkiye'nin Küçülen Anayasası Olmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek yeni seçilen yönetime 'Hayırlı olsun' dedi. Bakan Yıldız, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, Kuzey Irak Kürt Yönetimi Lideri Barzani ile Irak Başbakanı Maliki arasında gerçekleşen görüşmeleri nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soruya şöyle karşılık verdi: ''Irak bizim komşumuz ve kardeş ülke. Irak'la ilgili geliştirilen her türlü ilişki, Irak'ın normalleşmesine konulan katkıdır. Sayın Barzani ile Maliki'nin görüşmelerinden son derece memnunuz. Irak'ın bütünlüğü, birliği ve beraberliği, dost ve kardeş, komşu ülke Türkiye tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bizim Türkiye olarak Irak'ın kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına, her tarafıyla beraber yaptığımız işler var. Birbirinden ayrılmadığını ve birbirini tamamlayan noktalar olduğunu biliyoruz. Madem ki Irak bir bütün, her tarafıyla iş yapabiliyor olmamız lazım. Türkiye'nin ister kamu, ister özel sektörü olsun, Irak'ın kuzeyinde yapacağı işler, Irak'ın tamamıyla alakalı, bütünüyle alakalı bir normalleşme gerekçesi olacaktır. O yüzden biz bu buluşmalarda enerji sektörüyle alakalı olumlu sonuç çıkacağına inanıyoruz ve böyle ümit ediyoruz''



MISIR'DAKİ SİYASİ İSTİKRAR TÜM BÖLGEYİ İLGİLENDİRİYOR'

Mısır ordusunun gerçekleştirdiği darbeyle ilgili görüşlerini de dile getiren Taner Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Mısır'daki siyasi istikrarsızlığın ve yapılan darbenin yalnızca Mısır'da değil, bölgede çok ciddi olumsuzluklarının olduğunu söylememiz lazım. Mısır'daki darbe, siyaseten demokratikleşmeyle atılan adımların önündeki en büyük engellerden biri olmuştur''

Siyasi istikrarsızlıkları en fazla sevmeyen sektörlerin başında enerji sektörünün geldiğini ifade eden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: ''Gerek bölgenin gerek bir ülkenin siyasi istikrarsızlığı, fiyatları tahrik eden önemli bir unsur olduğunu söylemem lazım. Libya'da Arap Baharıyla başlayan bu yapı, Türkiye'de çok olumsuz bir fiyatlama mekanizmasına dönüştü ve enerji sektörünün hiç hak etmediği fiyatlar ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak biz enerjiyi dolarla alıp Türk lirası olarak satıyoruz. Paritedeki her yükselme, biliyorsunuz dolar 1,84'lerden, 1,94'lere çıktı. Yüzde 5,2'lik bir sıçrama oldu son bir ay içerisinde ve bunun Türkiye'nin enerji sektörüne olumsuz etkisi olduğunu söylemem lazım. Bu durumun 1 yıl sürmesi halinde bizim yazacağımız rakam eksi 3 milyar dolardır. Bunu vatandaşımıza ve sanayicimize yansıtmamak, onun giderlerini artırmamak için yoğun çaba sarfediyoruz. Geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde Merkez Bankası'nın yaptığı 2,2 milyar dolarlık müdahalenin son derece yerinde olduğunu söylemem lazım, enerji sektörü açısından''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şunları söyledi: ''Doğalgaz sektörü siyasi istikrarsızlığı hiç sevmeyen sektörlerin başında geliyor. Doğalgazı en ucuza almıyor olmamıza rağmen, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin en ucuzu olarak satıyoruz. Bu Türkiye’deki enerji politikalarının ve siyasi istikrarın sürdürülebilir oluşunun önemli bir göstergesidir diye düşünüyorum. Kayseri’deki sanayicimiz de bilmelidir ki, şu an Avrupa’nın en ucuz doğalgazını kullanıyorlar. Bu da sanayicimizin rekabet gücünü artırıyor, inşallah bundan sonra da artırmaya devam edecek.''



YENİ ANAYASADAN HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK

Bakan Yıldız'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun şartlı destek vermesi konusundaki görüşleri soruldu.

Bakan Yıldız da şöyle karşılık verdi: ''Türkiye’nin anayasasını yapıyor olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bunu başarıyor olması lazım. TBMM, iktidarıyla, muhalefetiyle beraber oluşan bir meclistir ve birbirini bu manada tamamlamaktadır. Ben o yüzden Anayasa’nın yapılmasıyla alakalı, her sağduyu içerisinde bulunan yapının, bundan kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. Türkiye artık bu noktasını aşmalıdır. Büyüyen Türkiye’nin küçülen anayasası olmaz. Büyüyen Türkiye’nin, yine aynı şekilde bütün bunları kapsayabilecek, kucaklayabilecek bir anayasaya sahip olması lazım''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın KAYSO ziyaretinde, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Bakan Yıldız, daha sonra Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü'yü ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı da makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.