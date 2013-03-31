Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Yıldız Furkan Doğan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz ile birlikte, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Yıldız Furkan Doğan'ın Ailesini Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz ile birlikte, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ailesini ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Vali Şerif Yılmaz, kendilerini kapıda karşılayan Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ile evinde bir süre sohbet etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.