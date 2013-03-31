Bakan Yıldız Furkan Doğan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz ile birlikte, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Vali Şerif Yılmaz, kendilerini kapıda karşılayan Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ile evinde bir süre sohbet etti.