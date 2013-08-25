Bir restoranda düzenlenen düğün törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün töreninde Bakan Yıldız'ı gören çocuklar sevgi gösterisinde bulundu. Törende Bakan Yıldız, Mehmet Akif Dündar ile Hacer Gültaş çiftinin nikah şahidi oldu. Nikah töreninde imzaların atılmasının ardından konuşan Bakan Yıldız, “Bugün Hacer ile Mehmet Akif kardeşlerimizin evliliğine bulunduğumuz yerden şahit olduk. Öncelikle Allah mübarek etsin, bir yastıkta kocatsın ve en kötü günleri böyle olsun. Tabi eğitimli gençlerimizin çok fazla nasihat almaya belki ihtiyaçları yok ama bir büyükleri olarak bende şahitlerimiz adına birkaç cümle eklemek isterim. İyilik varsa, kötülük var, sevinç varsa yanı başında hüzün var, sağlığın yanında hastalık ve rahatsızlık var. Biz temenni etmeyiz ve istemeyi ki bunlar olsun ama hayatın içerisinde Allah’ın kader ettiği her şey üzerimizde olabilecek. O yüzden ola ki böyle günler olursa bu gençlerimiz birbirine omuz verecekler, birbirine dayanak olacaklar ve o tür güçlükleri de birlikte aşmış olacaklar. Birbirinin ailelerini kendi aileleri gibi görecekler. Allah inşallah onlara vatana, millete hayırlı evlatlarda nasip edecek. Sayın Başbakanımızın en az 3 tane olmak üzere bir tavsiyesi var. Bunun hem ülkemiz hem de ailelerimiz açısından önemli olduğunu bilenlerdeniz. O açıdan ben kendilerini tekrar tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Bakan Yıldız Nikah Şahidi Oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mehmet Akif Dündar ve Hacer Gültaş çiftinin düğünlerinde nikah şahidi oldu.
25 Ağustos 2013 Pazar 12:13
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