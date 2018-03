Bakan Yıldız Ödül Törenine Katıldı

Kayseri’deki toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak ve ihracatçılar katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Kayseri yalnızca turizmi ve sportif faaliyetiyle büyümüyor, zihni ve kalbiyle birlikte büyüyor. Bunun en büyük örneği Memduh Boydak’ın ÜTSİAD yönetimine girmesidir” dedi.

Bakan Yıldız, “Türkiye’nin yakaladığı siyasi istikrarın meyvelerini topluyor. Seçim çalışmasında tüm borçlarımızı kapatacağız diyorduk. Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını artıracak, İhracatını da artıracak desek mütereddit karşılardı insanlar. Ama bunu başardık. Hiç birimizin nefsani davranmaya lüksü olamaz. Her birimizin ülkemiz adına yeni şeyler koyması, ülkeyi daha ileriye götürecektir” diye konuştu.

Bakan Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bütün ihracatçılarımız rekabet güçlerini artırabilmesinin en önemli yanından biri, enerji yoğunluğunu azaltıp daha verimli çalışacağı bir durumdur. Enerji tasarrufu ile ilgili konuyu altıncı yakıt olarak kullanabilirsiniz. Hangi sektörde olursanız olun sanayicilerin tasarruf edebileceği miktarlar var. 15 milyar TL’lik tasarruf edebileceğimiz bir miktar var. Kayseri’de yapacağımız ihracatın 7-8 katını tasarruf ile yapabiliriz. Yalnızca evlerde 4 milyar TL’lik tasarruf miktarı var. Bunları evlerimizde uygulayacağız. Farklı sektörde olmamıza rağmen enerji sektörüne dolaylı ve direk olarak bu miktarı aktarmaya çalışacağız.

Terör belası konusunda çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Şu ana kadar 300 milyar dolar civarında bize artı yük getirdi. Yaklaşık 30 yıl içinde bu miktar harcama kalemi değil gelir kalemi olsaydı Türkiye çok farklı olurdu. Mersin Akkuyu için gerçekleştirdiğimiz anlaşma için 22 milyar dolarlık hazine garantisi istemediler. Türkiye bu çalışmayı 22 milyar dolar göstermeden yapabilecek. Artık bundan sonraki çalışmalar için de hazine garantisi göstermeyeceğiz. 2 gün önce Abudabi’de yaptığımız görüşmelerde meclis kararlarını bir hafta içinde aldılar. Bu Türkiye’ye duyulan güvenin çok önemli bir göstergesidir."

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, “1.7 milyar dolar ihracata ulaşmamız, Kayserili iş adamlarımızın başarısıdır. Bu şehrimizin gelişmesinde herkesin iş ve aş bulmasında, ülkemizin hedeflediği 500 milyar dolarlık rakama ulaşması için gayret edenlere teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Şehirlerin hayatı aslında ülkelerin hayatından daha eskidir. Şehirler medeniyetlerden de eskidir. Esas olan şehirlerdir. Şehirler de kendi aralarında, ülkelerin kendi aralarındaki yarış içinde yarışırlar. Kayseri bu açıdan bakıldığı zaman çok avantajlı olan bir şehir değil. Anadolu’nun ortasında, deniz bağlantısı yok, sınırları yok, topraktan nasibi alan bir şehir değil. Ancak kendi çevresini cazibe merkezi haline getiren bir şehir. İnsanlarının çalışkanlığı ile tüm Türkiye’ye örnek gösterilen bir şehir oldu. Bütün yapılanların hepsi de Kayseri’de bir alın teri, göz nuru ve insanların çabası ile yapıldı” dedi.

AKİB Başkanı Adnan Ulubaş, “2012 zor bir yıl oldu ancak Türkiye tarihinin rekoru kırılarak Kayseri’nin de ihracatta büyük bir payı oldu. 10 yılda çok mesafe kat ettik. Ancak bu rakamları görünce her şeye değdiğini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu gururu bize yaşattığı için sanayicilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

AKİB Meclis Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçoğlu ise, yaptığı konuşmasında, “Kayserimizin 152 milyar dolar ihracat içindeki payı 1.7 milyar dolar. Bu rakam sadece gözle görülen rakamdır. İstanbul’dan ve Akdeniz’den de yapılan ihracatlar var. 2023 hedefinde ise Kayseri’nin payı her geçen gün artmaktadır. Kayseri Sanayisinin başarısı herkes tarafından örnek alınmaktadır” ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından ihracatçılara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından ihracat performanslarına göre ödülleri dağıtıldı.