Bakan Yıldız: Sırtımızda Yumurta Küfesi Var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Süleyman Yıldırım'ın cenazesi için ilçeye geldi. Süleyman Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Yıldız, AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Yıldız burada basın mensuplarının Akil İnsanlar çalışması ile ilgili olarak sorduğu soruları cevaplandırdı.



Bakan Yıldız, "Bu terörün bitmesi, anaların ve babaların göz yaşının bitmesinin en önemli gerekçesi bir çözüm süreci içindeyiz. Akil insanlar dediğimiz toplumun farklı katmanlarından olanlar bunu anlatacaklar. Kayseri'ye de yönelik bir çalışma olacak. CHP bir işin nasıl olacağını bize tarif etmedi, nasıl olmayacağını tarif ediyor. Biz Türkiye'nin sevdalısıyız. Hem çözüm süreçlerini desteklemek, yönetmek ve sorunlarımızdan kurtulmak hem de 2023 yılında Başbakanımızın hedeflerine uyması lazım. Bunun için de bütün dertlerden kurtulmak lazım. Bunun çözümü adına toplumun bütün kesiminin, iktidarı ve muhalefeti hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, çünkü bu partiler üstü bir problem. CHP'nin de bir müddet sonra olumlu havayı yakalayacağına inanıyorum. CHP'nin üst kademesinde fikir ayrılıkları olsa da tabanında da bu sürecin desteklendiği kanaatindeyim. O açıdan Türkiye'nin bütün prangalarından kurtulması lazım. Bırakın yürümeyi koşması lazım. Bunda Allah'ın izniyle başarılı olacağız diye düşünüyorum" dedi.



Bir basın mensubunun 'Akil insanların yol harcırahlarını ve konaklama giderlerinin nasıl karşılanacağı da polemik konusu oldu" demesi üzerine Bakan Yıldız, "Bunu bir toplumun renkliliği olarak görmek lazım. Farklı şeyler söyleyebilirler. Bu da demokrasinin bir unsurudur. Her birimiz aynı problem karşısında aynı fikri ortaya koyamayız. Ama bu ülkenin yönetimini bizler yapıyoruz ve sırtında yumurta kefesi olan bizleriz. Bunları kırmadan, dökmeden yerine ulaştırmak durumundayız. Türkiye'nin kalkınmasını ve ilerlemesini, Türkiye'nin iradesini bu şekilde yönetiyoruz" cevabını verdi.

