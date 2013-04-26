Bakan Yıldız, Tazminat Parasını Güneydoğu'ya Gönderecek

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ndeki bir toplantıya katılan Bakan Taner Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Oktay Ekşi'nin yazdığı bir yazı üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve kendisinin Oktay Ekşi aleyhine dava açtığını ifade ederek, ''Özellikle birinci mahkemeler lehimize karar verdi ve 4 bin TL civarında bir tazminata hükmetti. Oktay Ekşi temyize gitti ancak temyizde de Yargıtay bizi haklı buldu. Ben davadan alacağım 4 bin lirayı özellikle doğu ve güneydoğudaki eğitimlerini tamamlayamayan veya o fırsatı bulamayan annelerin istifade etmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vereceğim. Böylece toplumumuzda annelerin gerçek yerinin, yani cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu bilen bir yapıyla beraber, hakarete uğramadan, yükselen bir değer olarak, her birimizin annesinin kutsal, her birimizin annesinin buradaki gençleri yetiştiren bir yapı olduğunu bilmemiz lazım. O açıdan ben bundan kendisinin de (Oktay Ekşi) pişmanlık duyduğu kanaatindeyim. Yani bunu da münevver birisi olarak ifade edecektir. Ama şunu söylemem lazım ki, özellikle bu çözüm süreci içerisinde oradaki bir tane, beş tane annemizin okuma-yazma öğrenmesiyle alakalı eğer bu para mütevazi de olsa kullanılabilecekse sonuçta bir fayda doğurduğuna inanıyorum'' diye konuştu.
SAYIN ENERJİ BAKANIM GÜNEY DOĞUNUN HER HARCAMASI BENİM CEBİMDEN ÇIKIYOR SİZ DAHA İYİ BİLMELİSİNİZ Kİ ONLARIN KULLANDIĞI ELEKTİRİĞİ BEN ÖDÜYORUM VE BEN EVİMDE BİRÇOK YERE GECE LAMBASI KULLANIYORUM PARASI AZ GELSİN DİYE NİYE BİZ TRİLYONERMİYİZ BİZİ KİM DÜŞÜNECEK KİM BİZE HALİN NİCE DİYECEK HELE ORMAN KÖYLÜLERİ VALLA G.DOĞUDAN 40 KAT FAKİR BU İNSANLAR ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZ KAYSERİNİN ÖYLE KÖYLERİ VARKİ EKMEĞE MUHTAÇ.