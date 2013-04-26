Bakan Yıldız, Tazminat Parasını Güneydoğu'ya Gönderecek

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ndeki bir toplantıya katılan Bakan Taner Yıldız, burada yaptığı açıklamada, Oktay Ekşi'nin yazdığı bir yazı üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve kendisinin Oktay Ekşi aleyhine dava açtığını ifade ederek, ''Özellikle birinci mahkemeler lehimize karar verdi ve 4 bin TL civarında bir tazminata hükmetti. Oktay Ekşi temyize gitti ancak temyizde de Yargıtay bizi haklı buldu. Ben davadan alacağım 4 bin lirayı özellikle doğu ve güneydoğudaki eğitimlerini tamamlayamayan veya o fırsatı bulamayan annelerin istifade etmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vereceğim. Böylece toplumumuzda annelerin gerçek yerinin, yani cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu bilen bir yapıyla beraber, hakarete uğramadan, yükselen bir değer olarak, her birimizin annesinin kutsal, her birimizin annesinin buradaki gençleri yetiştiren bir yapı olduğunu bilmemiz lazım. O açıdan ben bundan kendisinin de (Oktay Ekşi) pişmanlık duyduğu kanaatindeyim. Yani bunu da münevver birisi olarak ifade edecektir. Ama şunu söylemem lazım ki, özellikle bu çözüm süreci içerisinde oradaki bir tane, beş tane annemizin okuma-yazma öğrenmesiyle alakalı eğer bu para mütevazi de olsa kullanılabilecekse sonuçta bir fayda doğurduğuna inanıyorum'' diye konuştu.