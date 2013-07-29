Bakan Yıldız'dan Boydak'a Eleştiri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın çıkışında yaptığı açıklamasında, “Onlarca, yüzlerce vergi denetimi yapılıyor, onlarca, yüzlerce firma için. Bu rutin bir denetimdir. Zaman zaman ulusal marker ile alakalı zaman zaman vergi denetmenleri ile alakalı birçok denetim yapılıyor” diye konuştu. Bakan Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bunun Gezi Parkı olayları sonrasına rast geldiğini söyleyenler Gezi Parkı olayları öncesinde yapılanları da açıklamaları lazım. Böyle bir dönem olmaz. Biz vergilerle alakalı kontrolleri, denetimleri halkımız adına vatandaşımız adına yapmayacak mıyız? Oda başkanımızın 28 Şubat benzetmesi ile ilgili olarak böyle bir şeyi kabul etmemiz, böyle bir yorumu kabul etmemiz mümkün değil, böyle bir şey doğru da değil. Hak edilmeyen bir eleştiridir bu. Hele hele bu arkadaşımızın böyle bir eleştiriyi yapmış olmasına kendisi adına gerçekten üzüldüm. AK Parti iktidarı zamanında servetini katlayanlar oldu. Bu ekonominin gelişmesi için son derece iyi bir şey. Herkes hukuk kuralları içinde kazanıyorsa seviniriz. Bunu kasıtlı olarak yorumlamayı kabul etmem. 28 Şubat’ta yapılanlar tamamen yanlı işlemlerdi. Bugün böyle bir şeyin aynı şekilde bir benzerliğin sağlanmaya çalışılması hak edilen bir durum değildir. Tüpraş ilk 500 içinde birinci sırada bulunuyor. Peki ilk 10’a girdi diye vergi denetimleri yapılmayacak mı? Herhangi bir ön yargısı yoktur bunun. Rutin bir denetlemedir.”