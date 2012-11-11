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Bakan Yıldız'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Siirt’te düşen helikopterde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çelik ve Uzman Çavuş Onur Karasungur’un ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yıldız'dan Şehit Ailelerine Ziyaret
Sabah saatlerinde Kayseri’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte ilk olarak Eskişehir Bağları’na geldi.
Bakan Yıldız burada şehit Uzman Çavuş İbrahim Çelik’in evine gelerek taziye çadırında bir süre şehidin yakınları ile görüştü ve taziye dileklerinde bulundu. Bakan Yıldız, taziye çadırından çıktıktan sonra şehidin bayraklarla donatılan evine girerek anne Kamer Çelik ile bir süre görüştü ve başsağlığı diledi.
Bakan Yıldız, Eskişehir Bağları’ndaki ziyaretinden sonra aynı helikopterde şehit düşen Onur Karasungur’un baba ocağı olan Bünyan ilçesi Elbaşı köyüne giderek, Karasungur ailesine başsağlığı diledi.
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emin toprak 5 yıl önce

şehitlerimize allahdan rahmet diliyoru

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mehmet kılıç 5 yıl önce

başımızsağolsun mekanları cennet ailelerine sabı ver yarapbim

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