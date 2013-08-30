Bakan Yıldız'ın acı günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kanser nedeniyle bugün hayatını kaybeden manevi kızı Zehra Özsoy’u şehir mezarlığında kendi elleriyle toprağa verdi.
Kayseri Hunat Cami’inde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, şehir mezarlığına Zehra Özsoy'un babası Ramazan Özsoy ile birlikte gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, manevi kızının tabutunu mezara kadar taşıdı. Duygu dolu anlar yaşayan Bakan Yıldız, manevi kızı Zehra’yı dualar eşliğinde kendi elleriyle toprağa verdi.
Kayseri Hunat Cami’inde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, şehir mezarlığına Zehra Özsoy'un babası Ramazan Özsoy ile birlikte gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, manevi kızının tabutunu mezara kadar taşıdı. Duygu dolu anlar yaşayan Bakan Yıldız, manevi kızı Zehra’yı dualar eşliğinde kendi elleriyle toprağa verdi.