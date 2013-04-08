Bakan Yıldız'ın Açıklamaları Köylüleri Umutlandırdı

Kayseri'deki programı çerçevesinde katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Yıldız, Türkiye'de petrol olduğunu, ama ihtiyaca yetmediğini ve bu yüzden önceki yıllarda betonla kapatılan petrol kuyularının yeniden açılmaya başlanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine betonla kapatılan petrol yüzünden sıkıntılı günler geçiren Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yanıkçakır, Yazıcık, Yuvalıdam ve Taşyol köyü sakinleri, yıllarıdır oluşan sızıntılarla dereye akıp giden petrolün değerlendirilmesini istiyor.

Yanıkçakır Köyü Muhtarı Nafiz Yıldırak, kazı yapılan bölgede her yıl yaz aylarında toprağın üzerine çıkan petrolün küçük bir dere şeklinde akıp gittiğini söyledi. Buna inanmayanları köyüne davet eden muhtar Yıldırak, "Kim ‘burada petrol yok’ diyorsa gelsin buraya, ben onlara burada petrolün olduğunu noter huzurunda ispatlayayım. Petrol akar biz bakarız. Yetkililerimiz de artık bu bölgelerimize değer versinler ve toprağımızın altındaki hazineye bakmakla yetinmesinler, değerlendirsinler" dedi.



“SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN HARİTASINDA VAR”

Muhtar Yıldırak, Sultan II. Abdülhamid'in hazırlattığı tespit haritasında da Güneydoğu Anadolu'da gösterilen petrol bölgeleri arasında Bitlis Suyu denilen çayın kıyısı boyunca ve şu anki petrol kaynağının bulunduğu yerin işaret edildiğine dikkat çekti. Yıldırak, "Sultan II. Abdülhamit bile bize o zamandan yol göstermiş. Başka ülkelerden insanlar gelip buradaki petrolü bulmuşlar, ama bizimkiler hala gelmedi" diye konuştu.



“34 YILDIR DEĞERLENDİRİLEMİYOR”

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının günden güne arttığını da ifade eden Muhtar Yıldırak, “Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan petrol kaynağı 34 yıldır değerlendirilemiyor. Bu toprakların altında birçok hazine var. Biz bu toprakların altındaki hazinenin değerini bilmiyoruz. Gidip başka yerlerden petrol alıp getiriyoruz. Fakat kendi bölgemizde olan petrolün farkında bile değiliz" şeklinde konuştu.

Köyde yol olmadığını, ama petrol bulunduğunu vurgulayan Yıldırak, "Buradaki petrol değerlendirildiği takdirde hem bölgemize hem de ülkemize oldukça fayda saylayacaktır. Bunun yanı sıra bölgemizde istihdam alanı oluşturulacaktır. 34 yıldır terk edilen bu çalışmanın ardından herhangi bir yetkili merciinin burasıyla ilgilenmemesi kuşkuları beraberinde getirmiştir. Şahsen ben buradan geçerken içim hüzünleniyor. Dünyada petrol üzerine oynanan oyunları hepimiz görüyoruz. Yanı başımızdaki petrolü değerlendiremememiz beni çok üzüyor" diye konuştu.

Petrol bölgesinde bulunan Mutki Yuvalıdam köyünde ikamet eden Mesut Baysal ise, “Petrol yüzünden huzursuzuz. Özellikle sıcak aylarda yeryüzüne çıkan ve küçük bir dere şeklinde akan ham petrolün yaydığı ağır koku biz köylüleri bir hayli rahatsız ediyor. Bu doğal kaynağın değerlendirilmesi için yetkilileri Mutki’ye davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Mutki'de 34 yıl önce FMC Oil adlı bir İskoç Şirketi tarafından 2 Eylül 1979'da Yanıkçakır, Yazıcık, Yuvalıdam ve Taşyol köylerinde petrol arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Boyluca mevkiinde 3 yıl sonra 5 bin 745 metre derinlikte petrol bulan şirket, çalışmalarına 30 Haziran 1982'de son verdi. Çalışmalara son verilmesinin ardından açılan kuyular beton dökülerek kapatıldı. O günden bu yana yörede petrol konusunda herhangi bir çalışma yapılmadı.