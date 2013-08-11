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Bakan Yıldız’ın Esnaf Gezisinde Heyecanlandıran Tanışma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız arife gününde Kayseri’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında Bakan Yıldız ile tanışan görme engelli Cansu Tekerlek büyük heyecan yaşadı.

Bakan Yıldız’ın Esnaf Gezisinde Heyecanlandıran Tanışma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız arife gününde Kayseri’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında Bakan Yıldız ile tanışan görme engelli Cansu Tekerlek büyük heyecan yaşadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; 27 Mayıs Caddesi’nde Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve partililerle esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldız, ziyaretleri sırasında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Ziyaretleri sırasında sık sık Kayserililerle ayak üstü sohbet eden Yıldız, bazı vatandaşların da sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretler sırasında görme engelli Cansu Tekerlek, Bakan Yıldız ile tanışması sırasında büyük heyecan yaşadı. ‘Taner ağabey’ diyerek hitap ettiği Bakan Yıldız’dan yardım talep eden Cansu Tekerlek, “Ünlü ve koskoca biriyle tanışmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Kendisinin bayramını kutladım” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, beraberindekilerle mezun olduğu Kayseri Lisesi’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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