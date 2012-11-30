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Bakan'a Yumurtalı Protesto Koruması

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Erciyes Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından yumurtalarla protesto edileceği ihbarı sonrasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Bakan'a Yumurtalı Protesto Koruması
Protesto olmayınca Bakan Suat Kılıç kendisini karşılayan öğrencilere, “Hani yumurtacılar nerede?” diye sordu.
Kayseri’de çeşitli ziyaretler için bulunan Bakan Suat Kılıç, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde öğrenci buluşmasına katıldı. Bakan Kılıç’ın gelişi sırasında bazı öğrenciler tarafından yumurtalı protesto eylemi gerçekleştirileceği duyumu alındı.
Sabancı Kültür Sitesi’nde polisler tarafından alınan güvenlik önlemleri artırılırken, bazı sivil polislerin ise gerçekleşecek bir eyleme karşı şemsiyelerle dolaşması dikkat çekti.
Alınan geniş güvenlik önlemleri altında Sabancı Kültür Sitesi’ne gelen Bakan Suat Kılıç, herhangi bir protesto olmaması üzerine kendisini karşılayan öğrencilere , “Hani yumurtacılar? Yoksa yumurtalar sizde mi?” diye takıldı.
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