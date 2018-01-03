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Bakandan flaş açıklama

Taşerona kadroda kıdem tazminatı kaybı olacak mı?

Bakandan flaş açıklama

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kadroya geçen taşeron işçilerinin hak kaybı yaşayıp yaşamayacakları merak konusuydu. Bakan Sarıeroğlu taşeron işçilerinin tazminat kaybı yaşamayacağını açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron içişilerin kadroya geçişleriyle ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Sarıeroğlu, taşerona kadroya geçişte kıdem tazminatı kaybı olmayacağını söyledi. 

- Sınavlar eğitim durumlarına göre yapılacak.

- 450 bini kamuda 1 milyon 20 bin çalışana kadro veriliyor.

Kadroya geçişte kıdem tazminatı kaybı olmayacak.

Ayrıntılar geliyor... (İNTERNETHABER.COM)

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