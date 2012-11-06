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Bakandan öğrencilere burs müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2013 Ocak ayı itibariyle, Öğrenim kredisi bursu ve yemek ücretleri arttırılacağını açıkladı.

Bakandan öğrencilere burs müjdesi!
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TRT Haber'e konuk oldu.

Bakan Kılıç canlı yayında öğrencilere burs müjdesi verdi.

2013 Ocak ayı itibariyle, Öğrenim kredisi bursu ve yemek ücretleri arttırılacak.

Yeni burs başvurusu yapan öğrencilerin sonuçlarını ise 15 Kasım'da netleşecek.

Suat Kılıç, burslara yapılacak zam oranlarını Başbakan'ın Aralık ayının ilk haftası yapacağı bir konuşmasında açıklayacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber
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