Bakanlığın yatırımlarından Kayseri’de nasibini alacak 

Ülkemizin daha refah ve daha müreffeh günlere kavuşması için dev barajlar, bereketli sulama tesisleri ve geniş orman alanları tesis ettiklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Biz de bu gaye ile asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık” diye konuştu.





KAYSERİ Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması





15 yıllık sürede 508 adedi baraj olmak üzere 7.200 adet yeni tesisi ülkemize kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yıl sonu itibarıyla ise bu rakamı 4 milyara yükseltmiş olacağız. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık” dedi.







Kayseri’deki yatırımlar 109 milyon TL’yi buluyor

Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Kayseri’nin de payına düşeni aldığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kayseri’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı toplam 5 adet eseri bu açılış merasiminde hizmete alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmete alınacak DSİ’ye ait eserlerin baraj ve sulama tesislerinden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “DSİ tarafından tamamlanan bu tesisler Sarız Çörekdere Barajı ile bu barajın sulama projesi, Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması, Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Pompaj Sulaması ile Bahçelik Anailetim ve Sulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi maksadıyla yapılan çalışmadan oluşuyor. Bu projeler ile Kayseri’de yaklaşık 1,1 milyon metreküp su depolanacak ve 84.410 dekar zirai arazi suyla buluşacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Kayseri’de hizmete alınacak bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 109 milyon TL’yi buluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.







Eserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete alacak

Hizmet hususunda kendileriyle yarışarak her yıl bir önceki yıldan daha fazla tesis inşa ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak her yıl tesisleri toplu olarak hizmete aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam ediyoruz. Aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atıksu arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar TL’ye mal olan 375 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alacağız.”

Kurum Haberi