Bakanlık Haftalık Operasyon Detaylarını Yayımladı

1 hafta içerisinde yapılan operasyonun detayları İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakanlık tarafından yayımlanan operasyon detaylarında şunlar yer alıyor:



İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey toplam 45 (25’i ölü, 10’u sağ veya yaralı, 10’u teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.143 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 740 kişi terörden (PKK/KCK 189, SOL 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY 505), 3.698 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 139 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.577 kişi gözaltına alındı.



Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride aranan Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu, gri kategoride aranan Baran kod adlı İlyas Karakoç adlı teröristin de bulunduğu 2’i sözde üst düzel olmak üzere toplam 45 (25’i ölü, 10’u sağ veya yaralı, 10’u teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLER VE İLLER



29 Ekim Pazartesi Günü – 4 terörist (2 teslim, 1 ölü, 1 sağ)

Mardin – 2 (teslim)

Hakkari – 2 (1 ölü, 1 sağ)



30 Ekim Salı Günü – 1 terörist sağ

Şanlıurfa – 1 (sağ)



31 Ekim Çarşamba Günü – 17 terörist (10 ölü, 4 teslim, 3 sağ)

Şırnak – 10 (9 ölü, 1 sağ)

Batman – 1 (ölü)

Şırnak – 4 (teslim)

Gaziantep – 1 (sağ)

Edirne – 1 (sağ) (Mkp)



1 Kasım Perşembe Günü – 8 terörist (4 Ölü, 4 Sağ)

Diyarbakır – 7 (4 ölü, 3 sağ)

Hatay – 1 (sağ) (Deaş)



2 Kasım Cuma Günü – 10 terörist (8 ölü, 2 sağ)

Şırnak – 8 (ölü)

Şanlıurfa – 1 (sağ)

Ankara – 1 (sağ) (Tkp/Ml)



4 Kasım Pazar Günü – 5 terörist ( 4 teslim, 1 ölü)

Şırnak – 4 (teslim)

Hakkâri – 1 (ölü)



Yapılan operasyonlar sonucunda; 9 İlde (Muş 19, Şırnak 4, Bingöl 3, Diyarbakır 3, Osmaniye 3, Van 3, Trabzon 1, Batman 1, Hakkâri 1 ) 38 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 22’si ağır ve uzun namlulu (11 M-16/M-4, 1 Roketatar, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 29 silah, 42 adet el bombası, 895 kg patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 746 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2.589 operasyonda;

Son aylardaki en yüksek yakalama miktarı olan 5 bin 731 kg Esrar, 265 kg Eroin, 11 kg Kokain, 2 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 8 kg Metamfetamin, 3.126.020 adet Captagon, 2.510 adet Ectasy, 36 adet Sentetik Ecza, 1.987 Kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 321.657 paket kaçak sigara, 96.024 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.698 kişi gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 171 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 142 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE



667’i denizlerde olmak üzere toplam 3.970 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 139 organizatör ise gözaltına alındı.





Haber: Ekrem Nazlı