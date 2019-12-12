BAKİ ERSOY’DAN ‘FETÖ BORSASI’ ÇIKIŞI MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Akşam Haberleri programına katılarak gündemde yer alan bir takım konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programa telefon aracılığıyla İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da katıldı. Gazeteci Yılmaz’ın Kayseri’nin FETÖ borsası ve benzeri konularla değerlendirilmesinin, anılmasının dışında Gözbaşı’nın ilk kadın başkan olmasıyla güzel haberlerle de gündeme gelmeye başlaması hakkında görüşünü sorduğu Baki Ersoy özetle şöyle cevap verdi: “Kayseri’de FETÖ borsası ifadesi Kayseri’ye ve Kayserililere yakışmayan, hoş olmayan bir ifade ama maalesef Türkiye’de böyle bir algı oluştu. İnşallah en kısa zamanda bu algıyı değiştireceğiz. Daha güzel haberlerle karşınızda olacağımızı düşünüyorum.”

12 Aralık 2019 Perşembe 09:50