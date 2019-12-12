BAKİ ERSOY’DAN ‘FETÖ BORSASI’ ÇIKIŞI

“PKK terör örgütüdür diyemiyorlar”
TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına katılan Baki Ersoy’a yönelttiği “Komisyonda çalışmalar nasıl geçti?” sorusuna Ersoy şu şekilde cevap verdi: “Bütçe görüşmeleri bir aydır devam ediyordu komisyonda. Görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu’na geldi. Bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla bütçemizi genel kurulumuza indirmiş olduk. Komisyonda en çok tartışma çıkan Bakanlık İçişleri Bakanlığı’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda oldu. Geçen yılki görüşmelerde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Bana göre şöyle bir sıkıntı var burada, Gazi Meclisimizin itibarını hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden davranışlarımıza ve üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde, güvenlik konusunda görüş beyan ederken, bütçenin yaklaşık yüzde 20’lik kısmının güvenlik kalemlerine ayrılmasına çok ciddi tepki veren gruplar ve milletvekilleri oldu. Biz de karşı görüş olarak orada şunu söylüyoruz. Gönül ister ki güvenlik kalemlerine bu kadar bütçe ayrılmasın, başka kalemlere ayrılsın. Ama bir gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle çok kritik bir noktada ve terör örgütleriyle yaklaşık 40 yıldır mücadele eden bir ülke. Bu mücadelede hem teknoloji hem de bakanlıkların alacağı bütçelerle yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit eden unsurlar varsa, bir tehlike varsa da gerekiyorsa bütçenin yüzde yüzü de ayrılabilir. Bu bütçeyi buraya ayırmayalım diye samimi olmayan açıklama yapanlar oluyor. Biz de bu durum karşısında, böyle diyenlere “PKK bir terör örgütü müdür? Önce siz bunu söyleyin” diyorum. PKK terör örgütüdür diyemiyorlar. PKK’ya terör örgütü diyemeyenlerin bunları söylemelerini samimi bulmuyorum. Kavga genelde böyle çıkıyor.”
“Bu gayet insani bir durumdur”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’ye gelerek bütçe görüşmelerini takip etmesi sırasında, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten ve tokalaşan HDP’li Sezai Temelli ile Pervin Buldan’la alakalı fotoğraf hakkında Ersoy: “Genel başkanımız nezaket sahibi bir insandır. Dolayısıyla kendileri gelip geçmiş olsun dileklerini ilettiler. O da teşekkür etti. Bu gayet insani bir durumdur” diye konuştu.
“2020’den çok umutluyum, çok iyi olacağını düşünüyorum”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili ve sistemin gelmesinin ardından ekonominin düzeleceği hakkında oluşan beklentinin toplumun farklı kesimlerince ‘sistem değişikliği ekonomiyi düzeltmedi’ yorumu hakkında ve sistem ile ekonominin genel gidişatı hakkında da görüşlerini ifade eden Baki Ersoy, “Bana göre ekonomiyi iki açıdan değerlendirmek gerekiyor son yıllara baktığımızda. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşamış bir ülke olarak 15 Temmuz 2016’dan itibaren ele almak gerekiyor. Böyle bir yapıdan sonra gelinen noktada, geçen sene sekizinci ayda özellikle ABD’nin müdahalesiyle birlikte belli başlı sıkıntılar oldu. Bununla birlikte şunu iyi görmek lazım. Geçen sene sekizinci aydan itibaren değerlendirdiğimizde, ekonomideki doların 10 TL olacağına yönelik çığırtkanlığını yapanlar veya döviz kurlarındaki bu artışların süreceğini söyleyenler, enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşanlar, faizlerin çok daha farklı yerlere gideceğini düşünenlere baktığımız zaman, geçen sene sekizinci ayda bir tweetle ekonomi ne hale gelmişti. Bugün yapısal önlemlerle birlikte bana göre bir tweetle değil çok sayıda tweetle bile ekonomiye bir şey olmuyor. Gördüğüm şudur; Türkiye iyi yoldadır. İş adamları için faizlerin gerilemesi çok önemlidir. Faizlerin son yıllarda hemen hemen yarı yarıya inmesi çok önemli bir etkendir. Faizler inerken döviz kurlarındaki sabit kalış da iş adamlarına güven vermektedir. Ben 2020’den çok umutluyum, çok iyi olacağını düşünüyorum. İş adamlarımıza, sanayicimize, yatırımcılarıma ülkemize güvenmeleri noktasında çağrıda bulunuyorum” şeklinde konuştu.
“Toplumun şans vereceğini düşünmüyorum”
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurma aşamasında oldukları yeni partilerle ilgili “Cumhur İttifakı’nı yeni partilerin kuruluşu ya da bu partilerden biri kurulursa Ali Babacan sizce Cumhur İttifakı’na dahil olur mu?” sorusuna milletvekili Baki Ersoy şöyle cevap verdi: “Parti olarak liderimizin kararları bizim için çok önemlidir ve aldığı kararlara saygı duyarız. Süreci iyi takip etmek gerekiyor. Süreci takip edelim bakalım ne olacak.” “Yeni kurulacak partilere ben pek şans vermiyorum” diyerek konu hakkındaki açıklamasına devam eden Ersoy, “Yeni kurulacak partilerin iktidar olmak için kurulacaklarını düşünmüyorum. Bu partilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bulunduğu makamdan indirmek için kurulmuş partiler olarak düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nda hiçbir problem yok, sapasağlam ilerliyor. Kaldı ki siyasi bir boşluk da yok. Büyük Türk Milleti’nin böyle bir beklentisi de yok. Başarılı olacaklarına ben hiç şans vermiyorum. Bu partilerin neden kurulduğu, neyi amaçladığı önemli. Henüz kurulmuş bir parti yok, bir kurulsun bakalım. Toplumun da şans vereceğini düşünmüyorum” diye konuştu.
“Vermiş olduğumuz sözlerden caymış değiliz”
MHP’nin af konusundaki tutumu hakkında yöneltilen soruya Baki Ersoy şöyle cevap verdi: “Partimizin teklifi ceza indirimiydi. Eylül 2018’de TBMM’ye sunulmuştu. Bu konuyla alakalı bugüne kadar ortak bir karar çıkmadı. Ortak karar çıkmadığı için de ertelenmiştir. Toplumda bu konu hakkında beklenti yüksektir. Toplumu germemek adına ve AK Parti’nin de elini rahatlatmak adına genel başkanımız böyle bir karar almıştır. AK Parti’nin bu konu hakkında çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Zaten Meclis’te yeterli çoğunlukları mevcuttur. Kaldı ki devlete karşı işlenen suçlar, cinsel istismar, çocuk istismarı ve kadına şiddet gibi konuları ceza indirimi kanun teklifinin dışında tutmuştuk. Dolayısıyla bu teklif bir süreliğine ertelenmiştir, sürece bakmak gerekiyor. Vermiş olduğumuz sözlerden caymış değiliz, arkasındayız.”
“Siyasi ayağına yönelik de mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sık sık neden vurgu yaptığını ve MHP’nin bu konuda harekete geçip geçmeyeceği, FETÖ’nün siyasi ayağının olup olmadığı ve varsa ne aktif olup olmadığına yönelik Didem Arslan Yılmaz’ın sorusuna Ersoy, “FETÖ’nün siyasi ayağının olup olmadığı konusu hassasiyetle incelenmesi gereken bir konudur bize göre. TSK’ya, emniyete, iş dünyasına ve medyaya sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasi yönden de sızmış olabileceğini öngörüyoruz bu yüzden siyasi ayağının da mutlaka kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu hassasiyetle incelenmesi gereken bir konu. Liderimiz de biz de bu konu üzerinde duruyoruz. Siyasi ayağına yönelik de mutlaka bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.
“Kadınlarımız açısından da örnek teşkil edecek bir hanımefendi”
Süper Lig’in ilk kadın başkanı unvanını taşıyan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın, kulüp başkanı olarak seçilmesi konusunda yöneltilen soruya da Ersoy, “Kayserimiz birçok konuda ilklere imza atan bir şehirdir. Çok daha farklı bir durum gelişti. Berna Başkan ilk defa Türkiye’de Süper Lig gibi 18 takımın bulunduğu bir yerde kadın başkan oldu. Kendisini gönülden destekliyoruz ve başarılı olacağına inanıyoruz. İlk puanını aldı Berna Başkan. Berna Başkan çok iyi, başarılı bir iş kadını, uluslararası diyalogları çok yüksek olan bir iş kadını. Kadınlarımız açısından da örnek teşkil edecek bir hanımefendi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum, kendisiyle gurur duyuyoruz” diye cevap verdi.
“Ligden düşmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz”
Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Berna Gözbaşı, Yılmaz’ın sorduğu, “Süper Lig’de kadın başkan olmayı neden istediniz? Erkeklerin başarılı olmadığını düşündüğünüz için mi aday oldunuz?” sorusuna Gözbaşı şu şekilde cevap verdi: “Takım çok zor durumdaydı. Sürekli başkan arayışı vardı. Üzerinde ittifak kurulan tek isim bendim sanırım. Ben kongreye kadar götüreceğimi düşünüyordum ama kongrede tek aday olarak çıkınca devam ettim. Hatta geçenlerde bir söylemim olmuştu. Takım sonda olmasaydı bana bırakmazlardı diye. Şu anda iyi başladık, iyi gidiyoruz. Moral motivasyon çok yüksek. İlk galibiyetimizi aldık. İnşallah bundan sonra mutlu haberlerle ilerleyeceğiz. Ligden düşmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz.”
Oyuncularla diyaloglarının iyi olduğunu belirten Berna Gözbaşı, “Hep oğlum olsun isterdim şimdi çok sayıda oğlum oldu” dedi.
“İnşallah en kısa zamanda bu algıyı değiştireceğiz”
“Kayseri’de güzel şeyler de oluyor” diyen Didem Arslan Yılmaz, Kayseri’ye kitap fuarı kapsamında geldiğinde iş adamlarının kendisine birçok şey anlattığını ve farklı farklı dertlerini dile getirdiklerini, Kayseri’nin FETÖ borsası ve benzeri konularla anılmasının değerlendirilmesinin dışında güzel haberlerin de geldiğini söyleyerek, Ersoy’a bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu. Ersoy, “Kayseri’de FETÖ borsası ifadesi Kayseri’ye ve Kayserililere yakışmayan, hoş olmayan bir ifade ama maalesef Türkiye’de böyle bir algı oluştu. Halbuki FETÖ’yle mücadele noktasında emniyet teşkilatımız canla başla mücadele etti, ben biliyorum. Ama tabi Kayseri bir sanayi şehri olduğu için de FETÖ terör örgütünün yapılanması anlamında kritik bir olması anlamında da bu algı genişledi. 15 Temmuz hain darbe girişimi benim il başkanlığım dönemime denk gelmiştir. O dönemde önceki döneme baktığımız zaman öyle bir yapı oluşturmuşlar ki gerçekten de hoş olmayan bir yapıydı. Özellikle sanayicilerimiz üzerinde, iş adamlarımız üzerinde onların oturmalarına katılmayan insanların iş yapma şanslarını bırakmamışlardı, öyle bir yapı oluşturmuşlardı. Oradan kaynaklanan sebepler var. Allah oyunlarını bozdu, Türk Milleti oyunlarını bozdu. Çünkü bugün gelinen noktada herkes ne kadar hata yaptığını anladı. İnşallah en kısa zamanda bu algıyı değiştireceğiz. Daha güzel haberlerle karşınızda olacağımızı düşünüyorum” ifadeleriyle cevap verdi.
TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına katılan Baki Ersoy’a yönelttiği “Komisyonda çalışmalar nasıl geçti?” sorusuna Ersoy şu şekilde cevap verdi: “Bütçe görüşmeleri bir aydır devam ediyordu komisyonda. Görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu’na geldi. Bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla bütçemizi genel kurulumuza indirmiş olduk. Komisyonda en çok tartışma çıkan Bakanlık İçişleri Bakanlığı’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda oldu. Geçen yılki görüşmelerde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Bana göre şöyle bir sıkıntı var burada, Gazi Meclisimizin itibarını hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden davranışlarımıza ve üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde, güvenlik konusunda görüş beyan ederken, bütçenin yaklaşık yüzde 20’lik kısmının güvenlik kalemlerine ayrılmasına çok ciddi tepki veren gruplar ve milletvekilleri oldu. Biz de karşı görüş olarak orada şunu söylüyoruz. Gönül ister ki güvenlik kalemlerine bu kadar bütçe ayrılmasın, başka kalemlere ayrılsın. Ama bir gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle çok kritik bir noktada ve terör örgütleriyle yaklaşık 40 yıldır mücadele eden bir ülke. Bu mücadelede hem teknoloji hem de bakanlıkların alacağı bütçelerle yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit eden unsurlar varsa, bir tehlike varsa da gerekiyorsa bütçenin yüzde yüzü de ayrılabilir. Bu bütçeyi buraya ayırmayalım diye samimi olmayan açıklama yapanlar oluyor. Biz de bu durum karşısında, böyle diyenlere “PKK bir terör örgütü müdür? Önce siz bunu söyleyin” diyorum. PKK terör örgütüdür diyemiyorlar. PKK’ya terör örgütü diyemeyenlerin bunları söylemelerini samimi bulmuyorum. Kavga genelde böyle çıkıyor.”
“Bu gayet insani bir durumdur”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’ye gelerek bütçe görüşmelerini takip etmesi sırasında, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten ve tokalaşan HDP’li Sezai Temelli ile Pervin Buldan’la alakalı fotoğraf hakkında Ersoy: “Genel başkanımız nezaket sahibi bir insandır. Dolayısıyla kendileri gelip geçmiş olsun dileklerini ilettiler. O da teşekkür etti. Bu gayet insani bir durumdur” diye konuştu.
“2020’den çok umutluyum, çok iyi olacağını düşünüyorum”
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili ve sistemin gelmesinin ardından ekonominin düzeleceği hakkında oluşan beklentinin toplumun farklı kesimlerince ‘sistem değişikliği ekonomiyi düzeltmedi’ yorumu hakkında ve sistem ile ekonominin genel gidişatı hakkında da görüşlerini ifade eden Baki Ersoy, “Bana göre ekonomiyi iki açıdan değerlendirmek gerekiyor son yıllara baktığımızda. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşamış bir ülke olarak 15 Temmuz 2016’dan itibaren ele almak gerekiyor. Böyle bir yapıdan sonra gelinen noktada, geçen sene sekizinci ayda özellikle ABD’nin müdahalesiyle birlikte belli başlı sıkıntılar oldu. Bununla birlikte şunu iyi görmek lazım. Geçen sene sekizinci aydan itibaren değerlendirdiğimizde, ekonomideki doların 10 TL olacağına yönelik çığırtkanlığını yapanlar veya döviz kurlarındaki bu artışların süreceğini söyleyenler, enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşanlar, faizlerin çok daha farklı yerlere gideceğini düşünenlere baktığımız zaman, geçen sene sekizinci ayda bir tweetle ekonomi ne hale gelmişti. Bugün yapısal önlemlerle birlikte bana göre bir tweetle değil çok sayıda tweetle bile ekonomiye bir şey olmuyor. Gördüğüm şudur; Türkiye iyi yoldadır. İş adamları için faizlerin gerilemesi çok önemlidir. Faizlerin son yıllarda hemen hemen yarı yarıya inmesi çok önemli bir etkendir. Faizler inerken döviz kurlarındaki sabit kalış da iş adamlarına güven vermektedir. Ben 2020’den çok umutluyum, çok iyi olacağını düşünüyorum. İş adamlarımıza, sanayicimize, yatırımcılarıma ülkemize güvenmeleri noktasında çağrıda bulunuyorum” şeklinde konuştu.
“Toplumun şans vereceğini düşünmüyorum”
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurma aşamasında oldukları yeni partilerle ilgili “Cumhur İttifakı’nı yeni partilerin kuruluşu ya da bu partilerden biri kurulursa Ali Babacan sizce Cumhur İttifakı’na dahil olur mu?” sorusuna milletvekili Baki Ersoy şöyle cevap verdi: “Parti olarak liderimizin kararları bizim için çok önemlidir ve aldığı kararlara saygı duyarız. Süreci iyi takip etmek gerekiyor. Süreci takip edelim bakalım ne olacak.” “Yeni kurulacak partilere ben pek şans vermiyorum” diyerek konu hakkındaki açıklamasına devam eden Ersoy, “Yeni kurulacak partilerin iktidar olmak için kurulacaklarını düşünmüyorum. Bu partilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bulunduğu makamdan indirmek için kurulmuş partiler olarak düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nda hiçbir problem yok, sapasağlam ilerliyor. Kaldı ki siyasi bir boşluk da yok. Büyük Türk Milleti’nin böyle bir beklentisi de yok. Başarılı olacaklarına ben hiç şans vermiyorum. Bu partilerin neden kurulduğu, neyi amaçladığı önemli. Henüz kurulmuş bir parti yok, bir kurulsun bakalım. Toplumun da şans vereceğini düşünmüyorum” diye konuştu.
“Vermiş olduğumuz sözlerden caymış değiliz”
MHP’nin af konusundaki tutumu hakkında yöneltilen soruya Baki Ersoy şöyle cevap verdi: “Partimizin teklifi ceza indirimiydi. Eylül 2018’de TBMM’ye sunulmuştu. Bu konuyla alakalı bugüne kadar ortak bir karar çıkmadı. Ortak karar çıkmadığı için de ertelenmiştir. Toplumda bu konu hakkında beklenti yüksektir. Toplumu germemek adına ve AK Parti’nin de elini rahatlatmak adına genel başkanımız böyle bir karar almıştır. AK Parti’nin bu konu hakkında çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Zaten Meclis’te yeterli çoğunlukları mevcuttur. Kaldı ki devlete karşı işlenen suçlar, cinsel istismar, çocuk istismarı ve kadına şiddet gibi konuları ceza indirimi kanun teklifinin dışında tutmuştuk. Dolayısıyla bu teklif bir süreliğine ertelenmiştir, sürece bakmak gerekiyor. Vermiş olduğumuz sözlerden caymış değiliz, arkasındayız.”
“Siyasi ayağına yönelik de mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sık sık neden vurgu yaptığını ve MHP’nin bu konuda harekete geçip geçmeyeceği, FETÖ’nün siyasi ayağının olup olmadığı ve varsa ne aktif olup olmadığına yönelik Didem Arslan Yılmaz’ın sorusuna Ersoy, “FETÖ’nün siyasi ayağının olup olmadığı konusu hassasiyetle incelenmesi gereken bir konudur bize göre. TSK’ya, emniyete, iş dünyasına ve medyaya sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasi yönden de sızmış olabileceğini öngörüyoruz bu yüzden siyasi ayağının da mutlaka kırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu hassasiyetle incelenmesi gereken bir konu. Liderimiz de biz de bu konu üzerinde duruyoruz. Siyasi ayağına yönelik de mutlaka bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.
“Kadınlarımız açısından da örnek teşkil edecek bir hanımefendi”
Süper Lig’in ilk kadın başkanı unvanını taşıyan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın, kulüp başkanı olarak seçilmesi konusunda yöneltilen soruya da Ersoy, “Kayserimiz birçok konuda ilklere imza atan bir şehirdir. Çok daha farklı bir durum gelişti. Berna Başkan ilk defa Türkiye’de Süper Lig gibi 18 takımın bulunduğu bir yerde kadın başkan oldu. Kendisini gönülden destekliyoruz ve başarılı olacağına inanıyoruz. İlk puanını aldı Berna Başkan. Berna Başkan çok iyi, başarılı bir iş kadını, uluslararası diyalogları çok yüksek olan bir iş kadını. Kadınlarımız açısından da örnek teşkil edecek bir hanımefendi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum, kendisiyle gurur duyuyoruz” diye cevap verdi.
“Ligden düşmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz”
Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Berna Gözbaşı, Yılmaz’ın sorduğu, “Süper Lig’de kadın başkan olmayı neden istediniz? Erkeklerin başarılı olmadığını düşündüğünüz için mi aday oldunuz?” sorusuna Gözbaşı şu şekilde cevap verdi: “Takım çok zor durumdaydı. Sürekli başkan arayışı vardı. Üzerinde ittifak kurulan tek isim bendim sanırım. Ben kongreye kadar götüreceğimi düşünüyordum ama kongrede tek aday olarak çıkınca devam ettim. Hatta geçenlerde bir söylemim olmuştu. Takım sonda olmasaydı bana bırakmazlardı diye. Şu anda iyi başladık, iyi gidiyoruz. Moral motivasyon çok yüksek. İlk galibiyetimizi aldık. İnşallah bundan sonra mutlu haberlerle ilerleyeceğiz. Ligden düşmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz.”
Oyuncularla diyaloglarının iyi olduğunu belirten Berna Gözbaşı, “Hep oğlum olsun isterdim şimdi çok sayıda oğlum oldu” dedi.
“İnşallah en kısa zamanda bu algıyı değiştireceğiz”
“Kayseri’de güzel şeyler de oluyor” diyen Didem Arslan Yılmaz, Kayseri’ye kitap fuarı kapsamında geldiğinde iş adamlarının kendisine birçok şey anlattığını ve farklı farklı dertlerini dile getirdiklerini, Kayseri’nin FETÖ borsası ve benzeri konularla anılmasının değerlendirilmesinin dışında güzel haberlerin de geldiğini söyleyerek, Ersoy’a bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu. Ersoy, “Kayseri’de FETÖ borsası ifadesi Kayseri’ye ve Kayserililere yakışmayan, hoş olmayan bir ifade ama maalesef Türkiye’de böyle bir algı oluştu. Halbuki FETÖ’yle mücadele noktasında emniyet teşkilatımız canla başla mücadele etti, ben biliyorum. Ama tabi Kayseri bir sanayi şehri olduğu için de FETÖ terör örgütünün yapılanması anlamında kritik bir olması anlamında da bu algı genişledi. 15 Temmuz hain darbe girişimi benim il başkanlığım dönemime denk gelmiştir. O dönemde önceki döneme baktığımız zaman öyle bir yapı oluşturmuşlar ki gerçekten de hoş olmayan bir yapıydı. Özellikle sanayicilerimiz üzerinde, iş adamlarımız üzerinde onların oturmalarına katılmayan insanların iş yapma şanslarını bırakmamışlardı, öyle bir yapı oluşturmuşlardı. Oradan kaynaklanan sebepler var. Allah oyunlarını bozdu, Türk Milleti oyunlarını bozdu. Çünkü bugün gelinen noktada herkes ne kadar hata yaptığını anladı. İnşallah en kısa zamanda bu algıyı değiştireceğiz. Daha güzel haberlerle karşınızda olacağımızı düşünüyorum” ifadeleriyle cevap verdi.
Haber: Ekrem Nazlı