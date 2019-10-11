Barış Pınarı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Camii Kebir'de kılınan sabah namazına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il Müftüsü Şahin Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.



Cami çıkışında namaza gelen vatandaşlara Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç çorba ikramında bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu mübarek cuma gününde sabah namazımızı Camii Kebir’de kılarak 81 ilimizde olduğu gibi “Barış Pınarı” harekatındaki kahraman ordumuz ve ülkemiz için dualar okuduk. Biz, bir ve beraber olduğunuz, tek yumruk olduğumuz sürece köklü geçmişimizle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek büyük bir milletiz. Rabbim bu güzel ülkemize her daim zaferler ve başarılar nasip etsin" ifadesinde bulundu.

