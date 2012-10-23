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BARODA YENİ DÖNEM

Kayseri Barosu Başkanlık seçiminde Fevzi Konaç 446 oy aldı.

BARODA YENİ DÖNEM
 Kayseri Adliyesi´nde bulunan 1. Ağır Ceza ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 967 avukat 4 sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra yapılan sayımlarda başkanlık için yarışan adaylardan Fevzi Konaç 446, Oğuz Erinç ise 417 oy aldı.
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