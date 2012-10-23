Kayseri Adliyesi´nde bulunan 1. Ağır Ceza ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 967 avukat 4 sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra yapılan sayımlarda başkanlık için yarışan adaylardan Fevzi Konaç 446, Oğuz Erinç ise 417 oy aldı.
BARODA YENİ DÖNEM
Kayseri Barosu Başkanlık seçiminde Fevzi Konaç 446 oy aldı.
23 Ekim 2012 Salı 07:28
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