Baro'dan Vali'ye Ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, yeni görevlerinde Başkan Konaç ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti. Kendisinin de hukukçu olduğunu ve hukukun toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Konaç, idarenin yapmış olduğu işlemlerin makamda bulunana göre değil, hukukun kurallarına göre şekillenmesi durumunda hukuka aykırılıkların azalacağını, yetkiyi elinde bulunduran idarecilerin ‘ben yaptım’ mantığının artık geride kaldığını söyledi. Demokrasinin toplum hayatındaki önemine de vurgu yapan Vali Yılmaz, hukuk devletinde keyfiliğe yer olmadığını, yapılan her işlemin hukuk devleti ilkesine uygun olması gerektiğini de sözlerin ekledi.

Baro Başkanı Fevzi Konaç yaptığı ise; Kayseri Barosu olarak hukukun üstünlüğüne inanan bir STK olduklarını belirtti. Hukukun toplumun huzuru ve güveni için olmazsa olmazlardan olduğunu Kayseri Barosu olarak bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Konaç, Vali Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Vali Yılmaz, Başkan Konaç ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.