Başarılı siyasetçi Görücü, AK Parti’den aday adayı

Kayseri’de yaptığı çalışmalar ile takdir toplayan ve AK Parti içinde önemli görevlerde bulunan Çerkez kökenli olan Yasemin Görücü, dün aday adaylığı için başvuru dilekçesini teslim etti.

İlahiyat Fakültesi mezunu olan eğitimci Yasemin Görücü; AK Parti Siyaset Akademisi birincisi, Kayseri Kadın Kolları Kurucu Başkanı, Kocasinan Kadın Kolları Başkanı, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi, Talas Belediye Meclis Üyesi görevlerinde bulundu.

(Kayseri Gündem)