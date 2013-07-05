“BAŞBAĞLAR KATLİAMININ KATİLLERİ BULUNUP, HESAP SORULMALI”

MAZLUMDER Kayseri Şubesi, 1993 yılında Başbağlar Köyünde gerçekleştirilen katliamın üzerinden geçen 20 geçmesine rağmen salıverilen sanıkların bir daha yakalanamadığını ve katliamın hesabının ne yazık ki sorulamadığını hatırlattı. Açıklamada, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı zulüm ve vahşetin 10 gündür dünyanın gözü önünde gerçekleştiği belirtildi.

MAZLUDMER Kayseri Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında, “2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen ve 37 vatandaşın hayatına mal olan katliamdan 3 gün sonra 5 Temmuz 1993’te Erzincan ilinin Kemaliye ilçesinin Başbağlar Köyüne, sanki Sivas’ta ölenlerin intikamı alınıyormuş izlenimi verilerek akşam namazı vakti basına yansıyan şekliyle PKK ve sol örgüt mensubu militanların yaptıkları baskın ve akabinde yapılan katliamda 33 savunmasız vatandaş kurşuna dizilerek ve yakılarak katledilmişti.” denildi.

“NAMAZ İÇİN CAMİDE TOPLANAN KÖYLÜLER KATLEDİLDİ”

“5 Temmuz 1993 günü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ifadesine göre ‘Doktor Baran’ kod adlı komutanın emriyle 100 kadar militanın akşam namazı vakti düzenlediği saldırıda akşam vakti köye giren militanlar namaz için camide toplanan köylüleri dışarı çıkarıp birkaç saat örgüt propagandası yaptıktan sonra 29 savunmasız vatandaşı kurşuna dizerek öldürmüşler, daha sonra köyü ateşe vermişler 214 ev, köy okulu ve camisi ile köy odası yakılmış biri kadın 4 vatandaşta yangın sırasında hayatını kaybetmiş böylece ölenlerin sayısı 33’e ulaşmıştır.”

“20 YIL GEÇTİ, HESAP SORULAMADI”

Olaydan sonra yapılan soruşturma sonucu yakalanan 20 sanık hakkında katliama katıldıkları gerekçesiyle dava açılmış bunlardan 18’i beraat ettirilmiş 2’si de mahkum edilmiştir. Daha sonra salıverilen sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmışsa da bu kişiler bir daha yakalanamamış bu büyük katliamın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki hesabı sorulamamıştır.

“DEVLETİ VE İLGİLİ KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

MAZLUMDER olarak, Başbağlar katliamında hayatını kaybeden savunmasız vatandaşlara Allahtan rahmet diler geride kalanların acılarını paylaşırken Sivas olayları ve Başbağlar katliamı dosyasının hiç zaman geçirilmeden yeniden açılmasını, katillerin ve azmettiricilerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması ve yaptıklarının hesabının sorulmasını, mağdur ve mağdur yakınlarına da hak ettikleri tazminatın ödenmesi için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve ilgili denetleme kurullarını göreve davet ediyoruz.

“UYGUR MÜSLÜMANLARI DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLİYOR”

“ Ayrıca 10 günden beri kızıl Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin Uygur Müslümanlarına uyguladığı katliam ve vahşetin, dünyanın gözü önünde devam ettiğine şahit oluyoruz.

Doğu Türkistan’ın( Sincan özerk) Turfan şehrinde 10 gün kadar önce 27 Uygur Müslüman’ın güvenlik güçlerinin saldırısıyla katledilmesini müteakip ne yazık ki şiddet ve katliam artarak devam etti. Onlarca Uygur Müslüman güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Uygur halkı ne zaman biteceği belli olmayan baskı ve katliam korkusu içinde beklemektedir.

MAZLUMDER Çin güvenlik güçlerinin saldırılarında hayatını kaybeden Uygur Müslümanlara Allahtan rahmet diler Uygur halkının acısını paylaşır, katliamın bir an önce son bulaması için dünya devletlerini, İslam ülkelerini, Türkiye devletini ve duyarlı sivil toplum kuruluşlarını olaya sahip çıkmaya davet eder.”