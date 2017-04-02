Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'de

Erkilet Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eşlik etti. Vatandaşlar, Başbakan Yıldırım’ın bulunduğu otobüsü havaalanı yolu üzerinde durdurarak kendisiyle fotoğraf çektirdi. Yıldırım, yol üzerindeki vatandaşları selamlayarak AK Parti il binasına doğru yol aldı. Burada partililer ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, binanın açılışını hayırlı olsun dilekleriyle yaptı.







Başbakan Yıldırım, AK Parti il binasının açılışını yaptıktan sonra, Kayseri Valiliğini ziyaret edecek ve ardından Cumhuriyet Meydanı'na kurulmuş olan miting alanında halka seslenecek. Başbakan Yıldırım, mitingin ardından STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelecek ve kentten ayrılacak.