Başbakan Erdoğan Kayseri'ye Geldi

Erdoğan'ı Erkilet Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, milletvekilleri ve çok sayıda partili karşıladı. VIP salonunda kısa süre dinlenen Erdoğan daha sonra cuma namazını kılmak üzere Seyrani Camii'ne geçti. Başbakan Erdoğan'ın geçiş yapacağı güzergahlarda, cuma namazını kılacağı camide, miting alanında ve bulunacağı diğer yerlerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Kayseri Valiliği'ni ziyaret edecek Başbakan Erdoğan, Ankara ve İstanbul'dan sonra Kayseri'de gerçekleştirilecek 'Milli İradeye Saygı Mitingi'nin üçüncüsünde halka seslenecek. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak U-20 Dünya Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı Küba – Kore Cumhuriyeti karşılaşmasını izleyecek. Erdoğan, ardından U-20 Dünya Futbol Şampiyonası açılış törenine katılacak.

