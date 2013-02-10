Başbakan Erdoğan: Kayseriye Ne Yapsak Az

Başbakan, tesislerin Kayseri’ye ve Türkiye’de hayırlı olması temennisinde bulundu. Başbakan, “Bugün burada bu karlarla kaplı Erciyes’in yamaçlarında sizin gönlünüzün sıcaklığında farklı bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Toplam 123 trilyon TL olan 41 tesis ve hizmeti Kayseri’ye kazandırıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesini ve ekibini bu yatırımlar adına tebrik ediyorum” dedi.

Başbakan, “Kayseri’ye ne yapsak az. Çünkü Kayseri dinamizmi, çalışkanlığı ile ülkemizin tamamına örnek olan bir şehir. Anadolu’da, Trakya’da kendi imkanları ile kendi potansiyelleri ile büyümek isteyen şehirlere Kayseri’yi örnek gösteriyorum. Enerji, turizm ve tarım gibi sadece bir sektöre sırtını dayamadan uluslar arası çapta başarılar ortaya koyan Kayseri ile iftihar ediyoruz. Kayseri’nin bu azmini karşılıksız bırakmıyoruz. Kayseri ile birlikte bütün iç Anadolu bölgesini simgesi olan Erciyes Dağı’nı ileriye taşıyacak tesisleri hizmete açıyoruz. Bunların içinde yer alan 6 ayrı kısımdan oluşan mekanik tesisleri bu gün burada hizmete sunuyoruz. Yapay karlama tesislerinin açılışını da yapıyoruz. Otopark, çevre düzenlemesi, sosyal tesis gibi ünitelerin de açılışını gerçekleştiriyoruz. İki adet kayak pisti ile birlikte gölet, kızak parkuru gibi alt ve üst yapı tesislerini de bugün hizmete alıyoruz. Bu güzel tesislerle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ayrı yol yapım çalışmasını da gerçekleştiriyoruz. Tüm bu tesislerin hayırlar getirmesini diliyorum.Bu tesislerle İç Anadolumuzun simgesi olan Erciyes Dağı’nın turizm alanında ülkemizde ve dünyada önemli bir merkez haline dönüştürülmesi adına önemli bir adım atıldığına inanıyorum. Kayseri bu tesislerle ülkemizin önemli bir turizm merkezi haline gelerek dönüşecektir. Mimarından mühendisine kadar tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kayseri'nin Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Bunun için Kayseri’ye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kayseri kendisi ile birlikte çevresindeki şehirleri de geliştiren ve kalkındıran bir şehir. Kayseri bir bilim yuvası ve bir bilim merkezi olması hasebiyle de Türkiye’nin parlayan bir yıldızıdır. Kayseri turizmde artık farklı bir vizyona bürünüyor. Kayseri siyasette Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü yetiştirmiş bir Kayseri. Kayseri tüm alanlarda elde ettiği başarı ile dünyada da ilgi ile izleniyor. Kayseri’den aldığımız ilhamla Türkiye’yi büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hükümet olarak 2023 yılına ilişkin çok yüksek hedefler belirledik ve bu hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bizden sonraki nesil için yine önemli bir tarihi 2071 yılını da bir hedef olarak koyduk. Biz bu yolda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Torunlarımızın torunu 2071’i farklı yaşayacak. Bir Selçuklu bir Osmanlı ve modern bir şehir olan Kayseri'nin 2023‘te olduğu gibi 2071’de de öncü olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

BAKAN KILIÇ: ERCİYES, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK KAMPI OLACAK



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da, bakanlığın hizmetlerini önemli ölçüde hafiflettiği için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kılıç, "Erciyes Dağı Türkiye'nin en büyük gençlik kamp merkezine dönüşecek" müjdesini verdi. Kılıç, 628 şaheser projeyi Türkiye'ye kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.



ÖZHASEKİ: ŞEHİRLERİN KADERİ İDARECİLERİNİN UFUKLARIYLA SINIRLIDIR



Erciyes Mastır Planı kapsamında yapılan yatırımlarla Türkiye'de ilk defa 200 kilometre kayak pisti olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, yatırımlar tamamlandığında burasının gecesinde 6 bin kişinin konaklayabileceği bir turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Şehirlerin geleceğini orada yaşayanların ufuklarının belirlediğini ifade eden Özhaseki, "Ufuklu insanlar tarafından yönetilen şehirler ileri gidiyor. Amacımız, hoş bir seda bırakmak ve Allah'ın rızasını kazanmak." dedi.



Konuşmaların ardından, Erdoğan'a kayak takımı hediye edildi. Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde ise yol yapım çalışmaları başta olmak üzere 12 ayrı yatırımın açılış kurdelesi Başbakan Erdoğan, bakanlar ve il protokolü tarafından birlikte kesti. Projelerin toplam yatırım maliyetinin ise 123 milyon 327 bin lira olduğu açıklandı. Başbakan Erdoğan daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kardan Adam Tesisleri'nde öğle yemeği yedi. Kış Turizm Merkezi'ni de inceleyen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.



TÖRENDEN NOTLAR



Başbakan Erdoğan, Erkilet Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Şerif Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından karşılandı.



Törene katılmak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Otobüsler, saat 09.00'dan itibariyle her semtten vatandaşları tören alanına taşıdı. Törende ayrıca vatandaşlara ücretsiz sucuk-ekmek ikram edildi.



Erciyes Tekir Kapı'daki törende Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterileriyle vatandaşları mest etti. Kayakçıların meşaleli gösterisi de göz doldurdu.

