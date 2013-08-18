Başbakan Erdoğan Telekonferansla 8 Binanın Yıkım Törenine Katıldı

45 ilde tekrar başlatılan kentsel dönüşüm projesinin bir ayağı da Talas'ta yapıldı. Talas'ta yapılan törene Kayseri AK Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve vatandaşlar ile projeyi yürüten HBC isimli inşaat firmasının yetkilileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, kentsel dönüşüm projesinin alkışlanası bir proje olduğunu, bu sebeple Sayın Başbakan'a Talas'lılar adına teşekkür ettiğini belirtti.

Yıldırım'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Milattan 3 ila 4 bin yıl önce yapılaşmaların sert zeminler üzerine yapıldığını ancak teknolojinin ilerlediği günümüzde ovanın acımasızca kullanıldığını belirtti. Kayseri'nin ilk yapılaşma planının 1946 yılında yapıldığını anlatan Özhaseki, cadde yapmak için Mimarsinan'ın yapmış olduğu hamamın dahi yıkıldığını ifade etti. Özhaseki ayrıca şunları söyledi; "Oy kaygısıyla vatandaşların Vakıf arazisi ve hazine arazisini istila etmelerine göz yumuldu. Görmezden gelindi. Eskişehir Bağlarında yapılan gecekondu önleme bölgeleri o günlerde yapılamaz mıydı? Çok cüzi fiyatlara vatandaş ev sahibi oldu ve gecekondu yapmadı. Bu daha önce yapılabilirdi. Türkiye'de yapılaşma batıya doğru kayarken biz bütün yapılarımızı sert zemini olan doğuya kaydırdık. Anbar mahallesinde eskiden şemşamer yetişirdi. Bataklıktı, şimdi oralar gidip de yüksek yapılar dikmenin bir anlamı yok. Dikmek basit ama olası bir depremde üzülen yine biz oluruz. Ondan sonra hemen bir suçlu ararız. İşte 17 Ağustos depreminde Veli diye bir suçlu buldular. Bütün suçu adama yüklediler oldu bitti" dedi.

Özellikle belirtmek istediği bir husus olduğunu ifade eden Özhaseki, "Hemşerilerimden ricam, birkaç komşu bir araya gelerek evlerinin depreme olan dayanıklılıklarını ölçtürsünler. Zayıf çıkanlar varsa herhangi bir can kaybı olmadan bu projelere dahil olsunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile bağlandığı Talas'ta 8 binanın yıkım işlemi başlatıldı