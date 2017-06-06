Başbakan'ın grup toplantısı konuşması



Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;



"KATAR KONUSUNDA DİPLOMATİK TEMASLARIMIZ BAŞLADI"



"Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldılar. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Stratejik işbirliği ortağımız olan, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz diplomatik temasları başlatmış bulunuyor. Beklentimiz ve arzumuz aralarındaki bu meseleyi müzakere ve iletişim yolu ile tatlıya bağlamalarıdır. Bölgede yaşanan terör olayları bu birlik ve beraberlik ruhunu hergün daha da gerekli ve zorunlu hale getirmektedir. Devletlerarası ilişkiler asılsız haberler üzerinden yara almamalıdır.



"TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ BELLİDİR"



Rakka'da ABD'nin, oradaki terör unsurları ile başlattığı operasyon devam ediyor. Dostumuz ABD, terör grupları ile bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek bir işbirliğine gitti. Türkiye olarak doğuracağı sonuçlardan zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör ülkemizi, milletimizi, nerede tehdit ederse etsin anında gereken karşılık verilecek. Bu harekat devam ederken Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu da yakından izliyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. El Bab'da, Rai'de yürüttüğümüz operasyonun bölgenin istikrarı ve barış için ne kadar isabetli bir iş olduğu bugün görüldü. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir.







"KILIÇDAROĞLU'NUN NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNU MİLLET GÖRDÜ"



Ana muhalefet genel başkanı dün bir toplantıda yine attı tuttu: "Türkiye'de 7 milyon işsiz var, 5 milyon işsiz var hükümet ne yapıyor." Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk. Türkiye'de 27.5 milyon çalışan var. Çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. 3.5 milyon ediyor, Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim, hesap uzmanısın sen ya. Sen SSK'nın başındaydın, borçsuz devraldığın kurumu 2.5 katrilyon zararla terk ettin. Toplam işsiz sayısı 3.5 milyon, doğru genç işsizlik sayısı yüksek bulunuyor. Toplam sayı içinde yüzde 20'yi buluyor. Şimdi gençler için bir istihdam seferberliğini ortaya koyuyoruz. Gençleri düşünseydin, avaz avaz 18 yaşa seçilmeye 'Hayır' diyeceğine 'Evet' derdin de o zaman gençler konusunda samimi olduğunu bu millet görürdü.



"ÇALIŞANLARIN HAKKINA HALEL GETiRMEYİZ"



Çalışma hayatının iyileştirilmesi için her türlü tedbiri alan iktidar AK Parti iktidarıdır. Gerek kıdem tazminatı, gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız tüm kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geliriz. Onlarla uzlaşma yolunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil. Çalışanlarımız merak etmesinler. Bu ve benzer tezviratlara itibar etmesinler." (EN SON HABER)