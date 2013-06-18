Başbakan Kayseri'de Miting Yapacak

Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, ”Hepinizin malumu olduğu gibi son günlerde ülkemiz, yeniden kritik bir sürecin içinden geçmektedir. ilk etapta ekolojik bir sorun gibi lanse edilen, sonradan karanlık güçlerin devreye girmesiyle siyasal zemine çekilen gezi parkı olayları, bir kez daha millet olarak ne kadar dikkatli, ne kadar uyanık olmamız gerektiği gerçeğini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Ülkemiz ne zaman iç sorunlarını çözüp, geleceğe güvenle bakmaya başlarsa, ne zaman güçlenip dünyada etkili bir aktör olarak yerini almaya başlarsa, iç ve dış mihraklar devreye giriyor ve milletimizi çeşitli bahanelerle birbirine düşürmeye kalkışıyor. Üzülerek ifade etmek gerekir ki geçmişte benzeri tuzaklara, bu tür ayak oyunlarına düştük ve hep kaybeden taraf Türkiye'miz oldu. Geride bıraktığımız 3 haftalık süre zarfında da yine böyle büyük bir kirli senaryo ile karşı karşıya kaldığımızı çok net bir biçimde gördük” diye konuştu.

AK Partinin halkın yüzde 50 oyunu alarak iktidara geldiğine dikkat çeken Dengiz, “Bariz bir biçimde ortadadır ki birçok aktörü olan bu kirli tezgahın asıl hedefinde büyük Türkiye, Türk demokrasisi, milli irade ve halkın yüzde 50’sinin oyunu alarak iktidara gelmiş olan Başbakan Erdoğan vardı ancak, 10 yıldır durmadan duraksamadan yol alan bu gemiyi durdurmak hatta batırmak isteyen bu zihniyet, bu sefer sert bir kayaya çarpmıştır. Öyle görünüyor ki bunlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmiş ve planlarını devreye sokmuşlardır ama hesap edemedikleri şey, büyük Türk milletinin feraseti olmuştur. 10 yıldır oynanan her türlü oyunu algılayan ve karşısında dimdik duran aziz milletimiz, bir kez daha kendine yakışan tavrı ortaya koymuş, kurulan tuzağı farketmiş ve kendi iradesine dört elle sarılmıştır. Kendi ülkesine, egemenliğine ve kendi hükümetine sahip çıkarak, iç ve dış mihraklara gereken cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın Cuma günü Kayseri’ye geleceğini belirten Dengiz, “Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımız, partimizi telefon ve mesaj yağmuruna tutarak miting yapılmasını arzu ettiklerini iletip, bu konuda bizi teşvik etmektedir. Bu doğrultuda genel merkezimiz Ankara ve İstanbul’dan sonra diğer büyükşehirlerde de ‘milli iradeye saygı’ mitingleri düzenleme kararı almış ve bu kararını kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu bağlamda düzenlenecek mitinglerin üçüncüsü, 21 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Kayseri’de gerçekleştirilecektir. 2 büyük ilimizden hemen sonra böyle bir mitingin Kayseri’de düzenleniyor olmasını, Kayseri halkının, milli iradeye ve demokrasiye olan büyük desteğinin yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Bu vesileyle, bu ülkenin gerçek sahipleri olan değerli hemşerilerimizi, parti farkı gözetmeksizin, Cuma günü saat 14.30’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.