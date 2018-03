Başbakan Kayseri'de Miting Yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin isyanınız, şiddete başvuran isyancılara karşıdır" dedi.

Kayseri’nin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting öncesinde alanları dolduran vatandaşlara AK Parti ve Türk bayrakları dağıtıldı. Tarihi Kayseri Kalesi’ne Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asılırken, bir binada “Koca bir dünya sana hasta, ne yiğittin sen Davos’ta, gadanı alırım büyük usta” yazılı pankart asıldı. Hava yolu ile Kayseri’ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Seyrani Camii’nde kıldığı öğle namazı sonrasında, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında miting alanına gelen Başbakan’ı coşkulu kalabalık karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Kayseri milletvekilleri, Niğde, Adana, İstanbul, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ, Nevşehir, Ankara milletvekillerinin katıldığı mitingde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kalabalığı selamladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasiye sahip çıktığınız için, sandığa, milli iradeye sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kayseri bu gün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Kayseri bu gün tarihinin en büyük mitingini gerçekleştiriyor" dedi. Başbakan Erdoğan, "Kayseri haksızlığa, mandalığa, oyunlara ve tuzaklara karşı sesini yükseltiyor" diyerek şu şekilde konuştu:

"Bu muhteşem meydanda vandalıktan rahatsız olan CHP'li, barbarlıktan rahatsız olan MHP'li, faşizmin karşısında olan BDP'li kardeşlerim de var. Sizin isyanınız şiddete başvuran isyancılara karşı. Bugün tüm Türkiye huzurunu gasp etmek isteyenlere, kuklalara karşı itirazını yüksek sesle haykırıyor. Sizin sesinizi halkın iradesine karşı olanlar duymayacaktır. Ben sizden öyle bir cevap bekliyorum ki sesinizi Şam, Bağdat, Ramallah, Gazze, Kudüs duysun. Sizden öyle bir haykırış bekliyorum ki dünyanın bütün mazlumları sesinizi duysun."

Başbakan meydandaki kalabalığa, "Kayseri demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Sandığa, milli iradeye, Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Kardeş miyiz? Birlikte Türkiye miyiz?" diye sordu. Meydanı dolduranlardan 'Evet' cevabını alan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kayseri, kardeşim Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün şehri, yiğitliğin, helal kazancın şehri. Bu İstanbul'da, Ankara'da eylem yapanların niyetini en iyi Kayseri bilir. Bu yakanların, yıkanların, yağmalayanların asıl maksadını en iyi Kayseri bilir. Başbakan gençleri dinlemiyor diyorlar. Gençleri Bakanlar Kurulundakilerden fazla dinledim. Oradaki yakanlarla, şiddetle birlikte olanlar siz bu gençliğin sesini nereye koyacaksınız. Onlara bak, buraya sırt dön. Yok öyle 25 kuruşa simit. Onu da dinle burayı da dinle. Bunun yeri neresi sandık. Öyleyse sandığa saygı duy. Biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Biz o bir kısım gençlerimize, çünkü onların içinde şiddete başvuran, bu milletin değerleriyle çatışanlar var. Bunların yanında oyuna gelenler de var. Buradan sorumluluğumuzun gereği olan şu mitingi yapmamızdan rahatsız olanlar var. Diyorlar ki, 'Ne olur miting yapmayın. Bunu anlatmayın' Biz bu mitingleri yapmayacağız da her gün sizin bu yakıp yıkmalarınızı, kamu binalarına saldırmalarınızı mı izleyeceğiz? Size milletin sesini duyurmak için bu miting meydanları en meşru zeminlerdir. Eğer siz de dürüstseniz gelin bunu meydanlarda yapın. Kırıp döküp yakmayın. Yazıktır günahtır. Şu ana kadar 200 trilyonu aşkın zarar var. BU milletin kasasından çıkıyor. Şimdi ey solcular size sesleniyorum, ey CHP sana sesleniyorum. Ortalığı karıştırdın, adeta bir mikser gibi karıştırdın. Takıldığın o aşırı uçların peşine, terör örgütleri ile ilgileri olan kişilerin peşine, ondan sonra bu ülkenin yönetimine her türlü hakareti ettin. Atatürk Kültür Merkezi'ni işgal ettiler. 'Bırakın işgal devam etsin mi diyecektik' legal örgütlerin paçavraları asılı kalacak, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı'na hakaretler olacak rahat mı bırakacağız. İçişleri Bakanı'na Atatürk Kültür Merkezi'ni 24 saat içinde temizleyin, Taksim'i temizleyin dedim. Bir tarafta terörist başının posteri, bir tarafta Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağı, CHP siz nasıl seyrettiniz bu görüntüyü. Öyle duracak mıydı? Biz, 17 gün sabrettik. Gezi Parkı oradaki bir işgalci grubun değil tüm halkımındır. Bu parkları işgal edemezsiniz, Anayasaya ve hukuka aykırıdır. Taksim meydanı miting meydanı değil. Gidersin Kazlıçeşme'de yaparsın".



- "BUNLARIN EN BÜYÜK HAYALİ TÜRKİYE'NİN DURAN ADAM OLMASI"

- BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

- “TÜRKİYE BAHARINI 3 KASIM 2002'DE YAŞADI"

- "TÜRK'E DURMAK YARAŞMAZ DEDİLER TAKSİM'DE DURUYORLAR"



Başbakan Erdoğan, “Bu gençlik geleceğine sahip çıkacak hiç endişemiz yok. Gençlik bu ülkede kendisine hizmetkar olan AK Parti iktidarını iyi biliyor. Ne oldu da bunlar yapıldı? Ne yaptık biz size? Bunlar sandık sonucunu hazmedemediler. Bunlar demokrasiyi hazmedemediler. Bak burada bir teyze, ‘Tencere tava dövdünüz CHP’yi sandığa gömdünüz’ diyor. Bu ara tencere tavacılar bayağı para kazandılar. Bunlar biz okumuş insanlarız diyorlar, biz sanatçıyız ve yazarız diyorlar, biz her şeyden anlarız diyorlar. Bizim oyumuzla Kayseri’deki Ahmet’in Mehmet’in oyu bir olmaz diyorlar. Kendilerine halk diyenler şu muhteşem kalabalığa bidon kafalı diyorlar, koyun diyorlar. On yıllar boyunca bunu yaptılar. Eğer öyleyse sende makarna, pirinç dağıt. Taksim meydanında servisleri sermaye çevresi ile siz yaptınız. Diğer zamanlarda da yapmaya devam edin. Eğer bu iş bununla oluyorsa buyurun halledin. On yıllar boyunca boğaza karşı viski içerek sefa sürdüler. Zahide nine bunların analarını ağlattı. İstanbul’da vandalların önlerine geçip yeter artık dedi. Zahide nine dik durdu, eğilmedi tek başına bunu yaptı. O zahide ninenin eli öpülür. Bunlar Zahide nineye nasıl bakıyorlarsa Türk milletine böyle bakıyorlar. Siyasete, ekonomiye, bürokrasiye asla yanaşmayacaksınız dediler. Yoksulunuz yoksul kalacaksınız dediler. Siz koyunsunuz biz sizi güdeceğiz dediler. İşte Anadolu, Trakya bu oyunu bozdu. Kayseri bugün bu oyunu bir kez daha bozdu. Vandalların yakıp yıkmasına bakıp buna Türkiye baharı diyenler var. Türkiye baharı 3 Kasım 2002'de yaşandı. Artık Türkiye baharı yaşıyoruz. Bu güzel ülkeye artık o ağır kış şartları gelmeyecek. Biz Erciyes'in kış şartlarını bile bahara dönüştürdük. Ama bunların kulağı var duymaz. Türkiye 3 Kasım 2002'de statükoya itiraz etti. İmtiyazcılara, hortumculara en güzel cevabı verdi. 3 Kasım 2002'de millet demokrasiye sahip çıktı. Bu yapılan mitingler yolsuzluğa karşı mitingler değil, parti kurmak istiyoruz kurdurmuyorsunuz diyen mitingler değil. Tutturmuşlar Gezi Parkı. Dert başka ve enteresan olan ben o bölgenin çocuğuyum. Beyoğlu'nda doğdum Kasımpaşa'da büyüdüm. Taksim Gezi Parkı'nın ne olduğunu çok iyi bilirim. Tarihini de bilirim. Orada yeşili katleden bir proje yok. İstanbul'da olmayan ama orada olan bir tarihi ayağa kaldıralım, şehir müzesi yapalım istiyoruz. Taksim meydanı bütün araçlar yer altına alınsın, egzoz kokusundan Taksim meydanını kurtaralım diyoruz. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların çevrecilik anlayışı bu. Polisin biber gazına hayır ama araçların egzoz gazına evet diyorlar. CHP'nin çöp dağlarından İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunların hepsi çevre adına yapılan şeyler. Karşıma gelen gruplara bunları hatırlatınca 'Doğru' diyarlar. Biz azınlığın çoğunluğa tahakkümüne eyvallah etmeyiz. Çünkü bu milletin iradesine saygısızlık olur. Millet bir yetki verdiyse onu kullanacaksınız" diye konuştu.

Söz, yetki ve kararın milletin olduğunu belirten Erdoğan, Hiçbir tuzak bunu bozamayacak. Buna gücü yetmez. Hiçbir senaryo bunu bozamaz ve bozamayacak. Uluslar arası medyanın, çetelerin, kuklaları ne yaparsa yapsın Türkiye bu tuzağa düşmeyecek ve gelmeyecektir. Kardeşlerim 3 Kasım’da, 27 Nisan’da, 22 Temmuz’da oyunu bozdunuz. Cumhuriyet mitingleri ve Ergenekon ile kurulan oyunu siz bozdunuz. Danıştay saldırısı oyununu siz bozdunuz. Reyhanlı'da 53 vatandaşımız öldürüldü CHP ne dedi, STK'lar ne kadar üzüldüler. Hiç sesleri çıktı mı? Uluslararası medyanın sesleri çıktı mı? Tezgah başkaydı, ana muhalefet de bunun hesabını verecek. Yeri gelince bunun da hesabını soracağız. 2001 yılında AK Parti'yi kurup yola çıktığımızdan beri 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Bunlar ne diyor 'Duran adam'. Bunlar on yıllar boyunca 'Türke durmak yaraşmaz' deyip tam aksine duruyorlar. Hala duruyorlar. Hayatları boyunca en iyi yaptıkları şey durmak ve durdurmaktır. Bunlar bizi yıllarca SSK kuyruklarında durdurdular. Bunlar bizi yıllarca eczane, üniversite kapılarında, devlet kapılarında durdurdular. Gaz kuyruklarında, benzin, ekmek, şeker kuyruklarında bizi durdurdular. Bunların en büyük hayali bütün Türkiye'nin duran adam olması. Milleti durduramayanlar hamdolsun artık kendileri duran adam oldular. Ama biz durmayacağız. 2023'e doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu oyunu da bozacağız. Bu tuzağı da alt üst edeceğiz. Bunlar Gezi Parkı'nı bahane ediyorlar, perdenin arkasında rahatsız oldukları milli irade var."



- BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

- “CHP'NİN KENDİNİ BİLMEZ MİLLETVEKİLLERİ ÇİRKİN OYUNLARDA BAŞROLÜ OYNUYOR"





Başbakan Erdoğan, “Köprülerden rahatsız oluyorlar ama utanmadan sıkılmadan geçecekler. IMF’ye borcu sıfırladık, bundan rahatsız oldular. MHP, DSP ANAP 23.5 milyar dolan IMF’ye borçlandılar, biz ödeyerek bunu sıfırladık. MHP’nin Genel Başkanı Başbakana bol bol küfür etmeye devam et, ben sana küfür etmeyeceğim, sadece senin yanlışlarını anlatacağım. Türkiye güçleniyor, Türkiye yükseliyor. Borsanın değer kazanmasından bunlar rahatsız oluyor. Faizler tarihinin en düşük seviyesine indi. Göstericileri kukla gibi parmaklarında oynatanlar var. Türkiye’de artık aylardır terör nedeniyle şehit haberleri gelmiyor, çatışma haberi gelmiyor. Bundan da rahatsız oldular. İnsanlar artık köylerine dönüyor, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bir ve beraber olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. 30 yıldır devam eden, arkasında 40 binden fazla can alan terör artık inşallah sona eriyor. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Bu olayları sürdürmek suretiyle çözüm sürecini aksatmak istiyorlar. Polisimin biber gazından şikayet edenler, polisime silahla ateş ediliyor, bunu konuşmuyorlar.

Biz, 'Çözüm süreci için sabotajlar olabilir' dedik. Bu olaylar en çok çözüm sürecini saboteye dönük olaylar. Biz bunlara da boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Akil insanlar heyetinin 7 coğrafi bölgede çalışmalarını tamamladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda raporlarını hazırlıyorlar. Çarşamba günü final toplantısını yapacağız. Çözüm sürecini kararlılıkla hep beraber ileteceğiz. Bizim en büyük hazinemiz, unutmayın kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi yücelterek Türkiye’yi büyüteceğiz. Bir süredir Türkiye’de çok çirkin tahriklerle Alevi kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli oyun oynanmak isteniyor. CHP bu çirkin tahrikte başrolde bulunuyor. CHP’nin bazı kendini bilmez milletvekilleri başrolü oynuyor. Bu çirkin tahrikte Türkiye dışından bazı odaklar rol alıyor. Alevi kardeşlerime buradan samimiyetle sesleniyorum. Bu tahriklere karşı dikkatli olun. Huzurumuzu, istikrarı, güven ortamını bozacak girişimlere karşı uyanık olun. Dersim olaylarına karşı bizim dönemimizle alakası olmadığı halde Başbakan olarak özür beyanında bulunurken CHP benim bu özrümün istikametinde değil, tam aksine karşısında durmuştur. Güya kendisi Dersimli. Bu ülkede yeni oyunlar oynamak isteyenlerin oyunlarına gelmeyin. Alevi kardeşlerimizin sorunlarına hassasiyetle eğildik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok güzel, verimli istişareler gerçekleştirdi. İnşallah birlikte daha hayırlı adımlar atarız. Türkiye hepimizin ortak vatanı. Bu bayrak hepimizin. Bugüne kadar bizi çok incittiler. Sabrettik, sabrediyoruz. Yalancıları, iftiracıları tek tek deşifre etmeye devam ediyoruz. Biz itidalimizi muhafaza ediyoruz. 8 ay sonra sandık önümüze gelince bu vandallardan, onları teşvik eden milli irade düşmanlarından hesabımızı sandıkta soracağız. Şunu herkes bilsin, biz 76 milyonun hükümetiyiz. Türkiye'yi bir olarak, beraber olarak kucaklamaya devam ettik. Biz bunu başaramasaydık bu ülkenin 78 vilayetinden milletvekili çıkaramazdık. Diğerleri milletin tamamını kucaklayamadı. Yüzde 50 ile iktidar olduk, yüzde 100'e sorumlulukla hizmet ediyor. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Türkiye'yi hep beraber büyüteceğiz. Sabredeceğiz."



- BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

- “BALKONLAR VE CAMLAR TÜRK BAYRAĞI İLE DONATILSIN"



Milli İradeye Saygı Mitinglerinin üçüncüsünü Kayseri’de düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Balkonlara, camlara bayraklarımızı asacağız. Biliyorsunuz bizim bayrağımız budur. Bunun dışında bayrağımız yoktur. Bayrak Yasası'na uygun olan bu bayrağımızı asmanızı istiyorum" dedi.

“Bu mitingler ayrıca mart seçim kampanyasının çalışmasıdır. Balkonlara, camlara bayraklarımızı asacağız. Biliyorsunuz bizim bayrağımız budur. Bunun dışında bayrağımız yoktur. Bayrak Yasası'na uygun olan bu bayrağımızı asmanızı istiyorum. Balkonlar, pencereler ay yıldızlı bayrağımız ile döşensin" ifadelerini kullanan Başbakan Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara veda etti.

Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etmek için alandan ayrıldı.