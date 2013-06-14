Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen yardımlaşma kermesinin açılışından sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye geleceğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Sayın Başbakanımızın geleceğini özel kaleminden söylediler. Cumhurbaşkanlığından da bir söz var ama teyit edilen bir bilgi yok. U-20’nin ilk maçı Kayseri’de olacağı için o maça büyük ihtimalle Sayın Başbakanımız da katılacaktır” diye konuştu.
Başbakan Kayseri'ye Geliyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın U-20 Dünya Kupası’nın açılış maçını izlemek üzere Kayseri’ye geleceğini açıkladı.
14 Haziran 2013 Cuma 12:05
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