Başbakan Kayseri'ye Geliyor

Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen yardımlaşma kermesinin açılışından sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye geleceğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Sayın Başbakanımızın geleceğini özel kaleminden söylediler. Cumhurbaşkanlığından da bir söz var ama teyit edilen bir bilgi yok. U-20’nin ilk maçı Kayseri’de olacağı için o maça büyük ihtimalle Sayın Başbakanımız da katılacaktır” diye konuştu.

