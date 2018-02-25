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Başbakan Yıldırım, Başkan Öztürk’ü ziyaret etti 

Başbakan Yıldırım, Başkan Öztürk’ü ziyaret etti 
Başbakan Binali Yıldırım, bıçaklı saldırıda yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Kongresinden sonra, geçtiğimiz gün bıçaklı saldırıda yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti. Ziyarette geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, birkaç gün önce hayata gözlerini açan Melih'i kucağına alarak sevdi.



Başbakan Binali Yıldırım'a Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da eşlik etti.
İHA
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