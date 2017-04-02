Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Başbakan, Abdullah Gül'ün oyu konusundaki soruya ise ''nezaketsizlik olur'' diyerek cevap vermedi.



HAKAN ÇELİK'TEN TUHAF SORU

Gazeteci Hakan Çelik'in "Ne oy kullanacaklarına dair bir bilginiz var mı, size bir şey söylediler mi ne tahmin ediyorsunuz bu referandumda?" sorusuna Yıldırım şu cevabı verdi:

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim başkasının oyu hakkında hüküm vermem çok büyük nezaketsizlik olur. Ben kimseye oyunun rengini sormadım. Biz sadece 'evet' vermenin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu, 'evet'in ne anlama geldiğini, ülkemize neler kazandıracağını, gençlerimize, torunlarımıza emanet edeceğimiz bu ülkeye, gelecek kuşaklara ne fayda sağlayacağını anlatıyoruz.

"AHMET BEY MECLİS'TE DESTEKLEDİ"

Ahmet Bey (Davutoğlu) anayasa görüşmelerinde, komisyonda, Mecliste destekledi. Biz yol arkadaşıyız, biz beraber yola çıktık.Abdullah Bey (Gül) bu partinin kurucularındandır. Ahmet Bey sonra dahil olmuştur, ben partinin kurucularındanım. Bizim yol arkadaşlığımız belirli bir süreye göre değildir bu yol arkadaşlığı ahirete kadar gider, ahirette de yine biz yol arkadaşıyız.

Zaman zaman hepimizin hataları olur, yanlışları olur ama hiçbir arkadaşımız, bu yol arkadaşlığına, bu davaya bilerek ihanet etmemiştir, etmez de... AK Parti'nin farkı bu..."