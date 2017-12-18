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Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret ve taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında asgari ücret ve taşerona kadro konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret ve taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili, bugünde kadar çalışanlara enflasyonun altında bir ücret vermediklerini şimdi de bu defa da ülkenin şartlarına uygun şekilde en uygun ücretin belirleneceğini söyledi. Başbakan taşerona kadro konusunda da açıklama yaptı. Yıldırım, "Birkaç gün sonra mesele net ortaya çıkacaktır. Şu anda söylenlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

ASGARİ ÜCRET: Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak. 

TAŞERONA KADRODA YENİ DÜZENLEME: Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin. (İNTERNETHABER.COM)

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