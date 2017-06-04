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Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gündeme getirdiği 'bedelli askerliğe' ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım dün Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

"BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmenizin ardından bedelli askerlik gündeme geldi. Ufukta böyle bir şey var mı?" sorusu üzerine Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız. Sayın Destici, böyle bir hususu gündeme getirdi, yani 'Bedelli olsa da bunlardan elde edilen parayı SMA hastalarına getirsek' diye bir temennisi oldu. Bizim ona karşılık bir cevabımız olmadı." (TİMETURK.COM)

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