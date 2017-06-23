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Başbakan Yıldırım geldi

Bugün cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna Cami-i Kebir'den uğurlanacak olan Şükran Özhaseki'nin cenaze töreni için bir çok devlet adamı Kayseri'ye geldi.

Başbakan Yıldırım geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin Cami Kebir'deki cenaze namazına katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,  Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri'ye geldi.


Başbakan Binali Yıldırım

Hulusi Akar
Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar
 

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Anahtar Kelimeler:
ÖzhasekiKayseriCenaze
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