Başbakan Yıldırım geldi

Bugün cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna Cami-i Kebir'den uğurlanacak olan Şükran Özhaseki'nin cenaze töreni için bir çok devlet adamı Kayseri'ye geldi.

23 Haziran 2017 Cuma 13:06