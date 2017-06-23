Başbakan Yıldırım geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin Cami Kebir'deki cenaze namazına katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri'ye geldi.
Başbakan Binali Yıldırım
Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin Cami Kebir'deki cenaze namazına katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri'ye geldi.