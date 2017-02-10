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Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan'da referandum yapılacak

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak." dedi.

Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan'da referandum yapılacak

Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini onayladı, dolayısıyla artık halk oylaması, diğer adıyla referandumun tarihi de netleşti. İnşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişikliğin vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak." dedi.

Yıldırım, "Kremlin'in açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin görüştüler. Bunun bir kaza olduğunu, duydukları üzüntüyü en açık şekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için gerekli koordinasyon, birlikte çalışmak için de her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

AA

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