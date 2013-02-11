Başbakan Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye geldi. Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenen 41 tesisin temel toplu açılış törenine katılan Erdoğan, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası yaklaşık 3 saat süren basına kapalı bir toplantı yapıldı. Erdoğan, burada davetlilere hitap etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erciyes ve Kayseri programı planlanandan daha uzun sürdü. Şehir merkezinde de programında gözükmeyen bir yere daha uğrayan Erdoğan, dün saat 21.10'da Kayseri'den ayrıldı.
Başbakan'ın Kayseri Programı Planlanandan Uzun Sürdü
Toplu açılış yapmak üzere Kayseri'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri programı planlanandan uzun sürdü.
11 Şubat 2013 Pazartesi 10:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.