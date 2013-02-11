Başbakan'ın Kayseri Programı Planlanandan Uzun Sürdü

Başbakan Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye geldi. Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenen 41 tesisin temel toplu açılış törenine katılan Erdoğan, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası yaklaşık 3 saat süren basına kapalı bir toplantı yapıldı. Erdoğan, burada davetlilere hitap etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erciyes ve Kayseri programı planlanandan daha uzun sürdü. Şehir merkezinde de programında gözükmeyen bir yere daha uğrayan Erdoğan, dün saat 21.10'da Kayseri'den ayrıldı.

