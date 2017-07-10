Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı az önce Başbakanlık'ta terör örgütü FETÖ operasyonu başlattı. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda görevli 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sının hala görevde olduğu diğer 37 kişinin daha önce açığa alınanlardan olduğu bildirildi. Savcılık yetkilileri gözaltı kararı çıkarılanların tamamının ByLock kullanacısı olduğunu söylediler. (TİMETÜRK.COM)
Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu: 43 gözaltı
Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan 43 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14
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Anahtar Kelimeler:BAŞBAKANLIKFetöOperasyonGözaltı
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