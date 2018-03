Başımız dik gittik, dik geldik

Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Kudüs’e giden, orada İsrail polisi tarafından 12 saat boyunca göz altına alındıktan sonra, serbest bırakılan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu, işadamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Ayrancı kentimize döndü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, aileleri ve arkadaşları tarafından Erkilet Havaalanı’nda Türk bayrakları ile karşılanan işadamları, duygulu anlar yaşadı.

Kafilede yer alan 6 iş adamı daha sonra MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yaşananları anlattı.







“Yine gideceğiz”

MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, haksız yere alıkonmalarına rağmen mağrur duruşlarını sergilemeye devam ettiklerini belirterek; “Bu tür olaylarla Müslümanları oradan soğutmak istiyorlar. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.” dedi. İsrail polisi tarafından 12 saat boyunca gözaltında tutulduklarını ve mahkemeye çıkmaya gerek kalmadan serbest bırakıldıklarını ifade eden Başkan Olgunharputlu yaşanan olayı şu şekilde aktardı: “Geçtiğimiz Cuma günü El Aksa’da Cuma ibadetimizi yaptıktan sonra İsrail polisi tarafından gözaltına alındık. 12 saat psikolojik baskıya maruz kaldık. Kayseri’den 6’sı MÜSİAD üyesi 50 kişilik bir grup ile organizasyona dahil olmuştuk. Namazdan çıktıktan sonra Türk bayrağı ve üzerinde MÜSİAD yazan flama ile fotoğraf çekindik. Daha sonra çıkış yaparken bizi seçerek ayırdılar. Kimliklerimizi, telefonlarımızı, pasaportlarımızı aldılar. Gerçek mermili İsrail polisi, askeri nezaretinde toplama merkezine götürdüler. Orada yarım saat kadar beklettiler. Konuşmamamız konusunda baskıcı bir üslup uyguladılar. Psikolojik bir baskı uygulama konusunda her şeyi yaptılar. Tutuklunun nasıl hareket etmesi gerekiyorsa o şekilde hareket etmemizi istediler. Tutuklu gibi değil biz de ev sahibi gibi davrandık. O baskının altında tedirgin değil, her noktada vakur duruşumuzu gösterdik. Bu esnada Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Kayseri milletvekillerimiz, Kayseri Valimiz, MÜSİAD genel merkezimiz, TOBB Başkanımız, Kayseri Ticaret Odası yönetimi bir an önce salıverilmemiz için gerekli müdahaleyi yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz. Bize yapılanların aynısını bizim de onlara yapmamızı istiyoruz. İç çamaşırlarıyla kontrol edilebilecek düzeneğin ülkemizde de uygulanmasını yetkilerden talep ediyoruz. Bu zulüm bize Kudüs’e , Mescid’i Aksa’ya sahip çıktığımız için yapıldı. Ancak bize hiçbir olumsuz bir etkisi olmadı. Gelemeyen birçok arkadaşımız bizi arayarak ‘keşke biz de sizinle beraber gözaltına alınsaydık’ dediler. Bu durum bizi, aksine daha da şevklendirdi. En kısa zamanda tekrar kutsal mabedimize giderek hem ibadetimizi yapacağız hem de oranın sahipsiz olmadığını göstereceğiz. “







“Bizi Mescid-i Aksa’dan uzak tutmuşlar”

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ise “Bizim başımıza gelen olay kimseyi korkutmasın. Herkes ‘biz de oralara gitmeliyiz, görmeliyiz’ demeli. Bizi Mescid-i Aksa’dan uzak tutmuşlar. Mekke’ye, Medine’ye giderken elbette koşa koşa gidiyoruz. Üçüncü mabedimiz Mescid-i Aksa’ya da koşa koşa gitmeliyiz. Bunu herkesin vazifesi içerisine almasını öneriyorum” şeklinde konuştu.



“Hac ve umre kadar değerli bir yer”

KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu da “Biz böyle bir olay yaşadık. Rabbimin lütfu böyleymiş. Bizden korkuyorlar. Bu korkularını yükseltmek için oralara sahip çıkmalıyız. Hac ve umre kadar değerli bir yer. Oralar bizim toprağımız. Sahip çıkmamız lazım. Onları tedirgin etmemiz gerekiyor. Hadsizliklerine bir çizgi çekmeliler. Herkes gidebilir. Bir sıkıntı yok. Herkesin gündemine alacağı ilk yer Kudüs olsun” dedi.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş