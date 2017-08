BAŞIMIZI EN ÇOK GIYBET AĞRITACAK

Osman Nuri Topbaş Kayseri’deki ziyaretinin ilk gününde Kadir Has Kültür Merkezi’nde bir program gerçekleştirdi. Topbaş daha sonra Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi’nde yaklaşık 400 kişilik bir katılımıyla bir konferans verdi. Ziyaretin ikinci gününde bir bağ evinde verilen kahvaltıda sohbette bulunan Topbaş’ın burada rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Topbaş’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Topbaş’ın Kayseri ve Nevşehir’de gerçekleştirdiği programlarında öne çıkan başlıklar ise şöyle;

“Şehit hakiki şehit değilse arkasından virane bırakır. (15 Temmuz için) şehitlerimiz bize dinimizi, vatanımızı bıraktılar. Allah onlardan razı olsun.

Ramazan ve Kurbandaki manevi hallerimizi tüm yıla yayalım. Son nefes herkesin kendi renginde olacaktır. Cenabı Hak bizden; Hayatın her anına yansıyan bir iman istiyor. Çünkü ahiret zor.







Sahabe, yeni bir ayet indiğinde sanki gökten ilahi bir sofra inmiş gibi sevinirlerdi. Bunu da evine, ailesine taşırdı.

Kula ilahi rahmetin kapılarını açan teheccüdler ihmal edilmeyecek. Kul hakkına dikkat edilecek. Hizmetten üşenilmeyecek. Allah unutuldu mu günah işlenmeye başlanır. Namaz en güzel ölçüdür. Kaleler nasıl ki düşmana karşı korunak ise namaz da bizi her türlü kötülükten korumalıdır.

Ahirette başımızı en çok gıybet ve dedikodu ağrıtacak. Yanlış içerisinde birini gördüğümüzde ona dua edeceğiz ve kimsenin olmadığı bir yerde onu irşad edeceğiz.

Allah’ın rızası olan her şeyi küçümsemeyelim. Gazabı olacak hiçbir şeyi de küçümsemeyelim.

Zengin bir kul fakiri gördüğünde ‘Allah bana verdi ona vermedi. Demek ki o bana zimmetli. Ahirette de ben onun duasına muhtacım.’ diyerek fakiri gözetecek.

Helal gıda insana ruhaniyet verir. Hayat topraktan toprağa bir akıştır.

Son noktayı bir ayetle bitirelim: “Ey iman edenler Allah'ın azametine yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin....(Ali, İmran- 102)”

Kayseri Gündem