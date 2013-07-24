Basın Bayramı Kayseri'de Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından bir açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “105 yıl önce gazeteciler sansür memurlarına bastıkları gazetelerin nüshalarını göstermeyerek bir anlamda 24 Temmuz’un basın bayramı olmasını sağladılar” dedi.

Altınkaya, 1946 yılından bu yana da 24 Temmuz tarihinin Basın Bayramı olarak kutlandığını ifade ederek, “Bu gün belki bayram dememiz biraz zor olacak. Çünkü, mesleğimiz, sektörümüz sıkıntılar içinde. Sansürün kaldırıldığını söylüyoruz ama maalesef sansür devam ediyor. Bu dün de vardı bu gün de var” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sonrasında basın mensupları Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.

Vali Orhan Düzgün ziyarette yaptığı konuşmasında, “24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle tüm gazeteci arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Demokratik toplumlarda vatandaşların doğru bilgi ve haber alması önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde teknolojiye bağlı olarak sosyal medyada yanlış bilgilendirmeler oluyor ve bu sıkıntı yaratıyor. Doğru bilgi ve haber vermek çok önemli. Etik ilkelere bağlı olarak doğru bilgi ve haber vermeye çalışan basına destek vereceğiz. Bundan sonra basın ile işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

Ziyaret sonrasında Vali Orhan Düzgün basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.