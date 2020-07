“Basın dördüncü kuvvettir”

Mesajına, “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır” diye başlayan Ataman şu açıklamalarda bulundu: “Hepimizin bildiği ve hep dile getirdiği bir gerçek vardır; Basın, bir ülkede yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvettir. Çağdaş ve demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın; doğru, tarafsız ve bilgilendirici habercilik anlayışıyla, toplumu aydınlatmalı, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeli, demokrasi kültürünün gelişmesinde ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşılmasında öncü bir rol üstlenmelidir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi "Basının Özgürlüğü" ile mümkündür. The Economist, 1 Aralık 2019 itibariyle cezaevlerinde en çok gazeteci bulunan ilk on ülkeyi sıraladı. Türkiye listede Çin’in arkasından cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ikinci ülke oldu. Türkiye, “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde bu yıl 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer aldı. Ne yazık ki 122 nci sıradaki Afganistan’ın bile gerisindedir. Hiç kuşku yok ki; "basın ve medyanın özgürlüğü" şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarındandır.

Basınımızın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu, bilinçli, etik ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dilerken, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyorum. Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü en önemli haklarımızdandır, fikirlerin sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirilmesi gelişime atılan adımları kolaylaştıracaktır.

Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”